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別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

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▲▼ 營養師教「減肥一定瘦」3大原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲營養師分享減肥3大原則，照著做就能瘦。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人減肥時，只知道一味的少吃，但這樣容易導致攝取熱量太低，一開始或許瘦很快，但難以堅持，又非常容易復胖。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享對體重控制很有效的簡單3大原則，不用特別算熱量、記菜單，只要堅持照著做就一定能瘦。

▲▼ 營養師教「減肥一定瘦」3大原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃控制碳水化合物

蕭瑋霖指出，控制碳水化合物能有效減少熱量，也是減脂的不二法門，若平常很愛吃餅乾甜點或是愛吃飯的人，可以照著以下方法調整看看。

1.飯比平常少吃一半：平時若每餐都會吃飯，可以嘗試減少飯量，可大幅減少碳水化合物的攝取。

2.減少甜點零食頻率：控制攝取次數，一週盡量小於兩次，能不吃就盡量不要吃。

3.確認營養標示再吃：營養標示一定會有「糖」量，只要每100公克大於5g就不要吃。

▲▼ 營養師教「減肥一定瘦」3大原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃增加蛋白質及膳食纖維

體重控制常會造成極端的熱量赤字，也許體重降很快，看起來很有效，但很容易復胖。建議增加豆、魚、蛋、肉類等蛋白質的攝取，提高熱量攝取；而增加蔬果攝取，可以增加膳食纖維，進而減少飢餓感。

1.每天蔬菜至少要吃300g：膳食纖維可增加飽足感。

2.豆魚蛋肉至少兩手掌。

3.飲品改牛奶、豆漿：不要喝飲料，可改選像是牛奶、豆漿等蛋白質飲品，減少精緻糖的同時，還增加蛋白質攝取。

▲▼ 營養師教「減肥一定瘦」3大原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃調整生活作息

調整生活作息對減肥來說也是關鍵之一，而生活作息除了睡眠外，運動也很重要，可試著設定以下3個目標嘗試看看。

1.規律運動：每週至少運動3次，每次45分鐘以上，增加熱量消耗。

2.睡前2小時不吃東西：避免影響睡眠，且晚上攝食產熱效應較低，容易發胖。

3.維持充足睡眠：每天至少睡足7小時，幫助荷爾蒙代謝。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 原則, 飲食, 秘訣, 技巧, 生活習慣, 營養師

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