粉刺狂長？皮膚科醫師教對抗粉刺「3少原則」　過度去角質反而糟

▲不少人戴口罩後粉刺狂冒，皮膚科醫師教對抗粉刺3大秘訣。（圖／翻攝IG@777sara_、@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

根據調查，20～40歲成人女性有高達40%有粉刺痤瘡等問題，特別是臉頰、下巴到頸部等部位，尤其近一兩年，長時間戴口罩更讓粉刺問題變得更嚴重。台北長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮分享，想減少、預防粉刺反覆增生，除了做好肌膚清潔、角質代謝保養，更不能忽略「3少守則」，有效幫助對抗粉刺危機。

1.減少手擠粉刺



當粉刺產生時，不少人常習慣用手去觸摸或擠壓，但往往會因擠壓造成微血管破裂或引發細菌感染，進而引發更嚴重的肌膚不適反應及疤痕組織增生，形成粗大毛孔、產生色素沉著造成瑕疵，甚至是肌膚受損產生凹凸不平的痘疤。

▲。（圖／翻攝IG@aoihamada）



2.減少濃妝或不化妝



有粉刺困擾者，為掩飾臉上瑕疪，不少人都會使用厚重粉底或遮瑕膏遮蓋，再加上現今因疫情影響需要長時間戴口罩，口罩悶熱更容易導致孳生細菌，建議盡量減少化妝或避免濃妝，以輕薄妝感為佳，且若有上妝就一定要做好卸妝清潔。

3.避免過度去角質



避免過度使用高去脂性清潔用品或磨砂產品，以免造成角質損傷。此外，使用酸類保養品也要注意，高濃度的單一酸可能產生較高的刺激性，且代謝角質的作用較為單一，較難全面解決粉刺肌，皮膚較敏感的人可能會因濃度過高而產生刺痛泛紅等不適現象。

建議可選擇有效且溫和的多重酸類煥膚產品，例如混合LHA、水楊酸及甘醇酸等多重酸組合，以適度比例添加、依不同功能可更深層有效代謝老廢角質，溫和煥膚改善毛孔阻塞現象，更能預防粉刺不斷反覆產生。

＊可搭配溫和酸類保養品

▲理膚寶水 極效三重酸煥膚精華，30ml，NT$1,580。



採用混合LHA、水楊酸及甘醇酸等三重酸配方，能代謝老廢角質，改善頑固粉刺、緊緻毛孔、淡化瑕疵，並添加有效舒緩成分，溫和煥膚，更修護肌膚、舒緩敏感不適。

▲寶拉珍選 2%水楊酸精華液，118ml，NT$1,080。

專為粉刺痘痘及毛孔困擾設計，可溫和去除老廢角質，暢通毛孔阻塞，對抗痘痘粉刺，添加綠茶萃取成分，呵護肌膚不適感，穩定膚況ㄝ請爽水狀質地，很適合偏油性膚質。

▲DR.WU 杏仁酸溫和煥膚精華，15ml，NT$800。

專為乾燥及敏弱肌設計，以獨創黃金比例三重酸：5%杏仁酸、2%水楊酸及1%焦葡酸，透過溫和漸進式煥膚，改善角質肥厚、毛孔粗大、黑白頭粉刺、痘痘痕跡、暗沉瑕疵等5大肌膚問題。

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