fb ig video ETtoday search mobile

夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透

>

▲▼別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 。（圖／Unsplash）

▲簡單5句話幫你解決所有煩心事。（圖／Unsplash、Pexels）

編輯／Lily

夜深人靜，想要睡了卻還睡不著，內心是否還在糾結一些事情沒想通呢？和自己別再去想了，更容易往死胡同鑽，若你仍有一些想不透、待解決的事情，看看以下句子，你會活得更通透。

#去還是不去的時候，那就去

人總有不想面對事情的惰性，但是逃避是解決不了問題的，與其左思右想，倒不如正面迎擊，先去做了再說，去了才知道事情可以怎麼解決。所以遇到這種情況，建議就去，如果不去，可能會讓自己留下永遠的遺憾。

▲▼別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 。（圖／Unsplash）

#買還是不買的時候，那就不買

不少人總喜歡為了花錢而花錢，衝動消費買來短暫快樂，這樣的消費習慣換來財務吃緊，得不償失。當你糾結要買或不買時，給自己幾天想一想，若過了一段時間仍然想買，就去買吧！

#說還是不說的時候，那就不說

有人說過沉默是金，既然都在猶豫要說還是不說，就代表心裡仍有某些顧慮，很多事情看透不說破，別因為自己多話而誤事，謹言慎行這句話很有道理。

▲▼別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 。（圖／Unsplash）

#給還是不給的時候，那就給

當猶豫不決該不該給的時候，那就給吧！或許吃虧，但這麼做能讓自己無愧於心，若是不給，心裡總是惦記糾結，更是心煩，咬了牙就給吧，不掛心了才能往更好的方向邁進。

#吃還是不吃的時候，那就不吃

人其實很奇怪，管不了自己的嘴，胖了又想減重，既然如此又何必當初呢？拒絕不了美食誘惑，代表自己的心智還不夠強大，當你糾結吃或不吃時，就別吃吧！別把自己陷入發胖又減重的輪迴中。

關鍵字：

心靈雞湯, 成長

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透

夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透

孫芸芸和女兒廖思惟誰美？網一面倒：比女兒更有少女感 楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」 布魯克林貝克漢甜娶富豪妻！「非傳統」VALENTINO訂製婚紗美翻 歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏 包・開箱／侯佩岑拎「MK水桶包」逆齡百搭　可愛「鎖頭」藏巧思 6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級 《月老》8大虐心金句：學不會說再見，所以期待下次再相遇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面