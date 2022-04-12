夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透

▲簡單5句話幫你解決所有煩心事。（圖／Unsplash、Pexels）

編輯／Lily

夜深人靜，想要睡了卻還睡不著，內心是否還在糾結一些事情沒想通呢？和自己別再去想了，更容易往死胡同鑽，若你仍有一些想不透、待解決的事情，看看以下句子，你會活得更通透。

#去還是不去的時候，那就去

人總有不想面對事情的惰性，但是逃避是解決不了問題的，與其左思右想，倒不如正面迎擊，先去做了再說，去了才知道事情可以怎麼解決。所以遇到這種情況，建議就去，如果不去，可能會讓自己留下永遠的遺憾。

#買還是不買的時候，那就不買

不少人總喜歡為了花錢而花錢，衝動消費買來短暫快樂，這樣的消費習慣換來財務吃緊，得不償失。當你糾結要買或不買時，給自己幾天想一想，若過了一段時間仍然想買，就去買吧！

#說還是不說的時候，那就不說

有人說過沉默是金，既然都在猶豫要說還是不說，就代表心裡仍有某些顧慮，很多事情看透不說破，別因為自己多話而誤事，謹言慎行這句話很有道理。

#給還是不給的時候，那就給

當猶豫不決該不該給的時候，那就給吧！或許吃虧，但這麼做能讓自己無愧於心，若是不給，心裡總是惦記糾結，更是心煩，咬了牙就給吧，不掛心了才能往更好的方向邁進。

#吃還是不吃的時候，那就不吃

人其實很奇怪，管不了自己的嘴，胖了又想減重，既然如此又何必當初呢？拒絕不了美食誘惑，代表自己的心智還不夠強大，當你糾結吃或不吃時，就別吃吧！別把自己陷入發胖又減重的輪迴中。