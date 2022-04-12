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皮膚科醫師教「低成本抗痘保養法」　掌握4重點養成不長痘膚質

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▲▼皮膚科醫師教「低成本抗痘保養法」 。（圖／翻攝IG）

▲皮膚科醫師教抗痘保養重點，幫助養成不長痘膚質。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　

痘痘總是好了又長，讓人好困擾？買了好多抗痘產品，皮膚狀況依舊沒改善？韓國皮膚科美女醫師李藝恩近日就分享了低成本抗痘保養法，只要掌握好痘痘肌護理的4大重點，不用花大錢也能輕鬆養成不長痘膚質。

1.認真清潔

油性肌、混油可以用清潔力較強的胺基酸清潔品；乾性肌和敏感肌，建議挑選洗完皮膚濕潤不拔乾的溫和清潔產品。早晚都要洗臉，花60秒清柔清洗，再用水徹底沖乾淨。

2.適當濕敷

油性肌、混油皮的人，可用含AHA、BHA、PHA等可以管理角質成分的含酸棉片，在長痘部位濕敷3分鐘；乾性肌和敏感肌，則可選含有魚腥草、積雪草等控油鎮定成分的原液，搭配化妝棉濕敷。

3.正確保濕

油性肌、混油皮，建議使用含有水楊酸或能調節油脂分泌成分的乳液；乾性肌、敏感肌，則用能幫助舒緩或強化肌膚屏障的面霜。

4.及時處理

針對不同類型種類的痘痘粉刺，要分別護理管理，像是閉口粉刺可以用2%水楊酸的產品，局部點塗，早晚各1次；剛冒出來、又硬又痛的紅色痘痘，可以用茶樹精油或者含硫和氧化鋅的水粉分層護理產品，睡前用棉花棒點塗在紅腫痘痘上；已經冒白頭的痘痘，則用含茶樹精油或者水楊酸的痘痘貼。

而若是有擠痘痘，擠完的前1、2天塗紅黴素軟膏，3天後再用痘痘貼。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 痘痘肌, 閉口, 改善, 預防, 秘訣, 護理, 皮膚科醫師, 醫生

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