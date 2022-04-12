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孫藝真戴41萬鑽石耳環當最美新娘　貝克漢媳婦搭巨鑽襯百億身家

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▲▼ 孫藝真Chaumet 。（圖／公關照）

▲孫藝真在婚禮上換穿嫩綠色的VERA WANG禮服搭配CHAUMET鑽石耳環，緊牽玄彬流露幸福笑容。（圖／翻攝vast.ent IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓國男神玄彬與女神孫藝真昨前往美國度蜜月，經紀公司也同步發布兩人3月31日婚禮的美照，讓粉絲能一睹兩人步入紅毯的幸福模樣。孫藝真在大喜之日連換以色列婚紗品牌Mira Zwillinger白紗與華裔設計師品牌VERA WANG嫩綠色禮服，搭配的珠寶也曝了光，是法國珠寶品牌CHAUMET要價414,000元的鑽石耳環。

▲▼ 孫藝真Chaumet 。（圖／公關照）

▲孫藝真戴CHAUMET BeeMyLove鑽石耳環，414,000元起。（圖／CHAUMET提供）

孫藝真於婚禮當天所戴的CHAUMET鑽石耳環，無論命名或寓意都充滿愛，為鑲嵌2顆重0.5克拉的皇后式切割鑽石和6顆明亮式切割鑽石的BeeMyLove鑽石耳環，小巧的蜂巢造型別具設計感；而她更早前與玄彬拍攝婚紗照，也搶先戴上CHAUMET尚未上市的Josephine Duo Eternel鑽石耳環，搭配Valentino蕾絲婚紗，甜美可人。

▲孫藝真是Valentino品牌大使，婚紗照穿Valentino蕾絲婚紗搭最新CHAUMET耳環。（圖／翻攝maisonvalentino IG）

▲▼ 孫藝真Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET即將上市的Josephine Duo Eternel鑽石耳環。（圖／CHAUMET提供）

新娘造型最怕過於繁複，孫藝真選擇以鑽石耳環點綴，恰到好處；另一完美範例是英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）的23歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）前日與百億千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）完婚，妮可拉佩茲身穿Valentino訂製白紗，再戴上目測至少5克拉的圓鑽耳環，即便鏡頭拉遠依然可以見到巨鑽閃耀，簡約大器。

關鍵字：

玄彬, 孫藝真, CHAUMET, 妮可拉佩茲

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