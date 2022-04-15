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亮・珠寶／雙獸首對峙！　卡地亞動物新作霸氣外露

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Indomptables de Cartier既像鱷魚又像斑馬的手環設計，突破大眾的想像。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

動物是國際珠寶品牌喜愛的設計主題之一，提到卡地亞（Cartier），第一聯想是美洲豹，再探究深一些，會憶起墨西哥女星瑪莉亞菲利克斯（María Félix）向品牌訂製的鱷魚珠寶，一位主角已夠搶眼，但卡地亞大膽挑戰雙獸首設計，推出Indomptables de Cartier系列手環、項鍊與腕錶，除了經典的豹頭、鱷魚，還加入了斑馬、長頸鹿、老虎，更加奔放狂野、桀驁不羈！

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞結合老虎與長頸鹿形象的Indomptables de Cartier白K金鑲鑽手環。

Indomptables de Cartier系列作品呈現動物「兩相對峙」的型態，源起於1930年代蔚為風行的設計，卡地亞創意總監貞杜桑發揚光大，擅長以立體手法詮釋美洲豹或雙獸首珠寶，為今日新作奠定基礎，共推出5款黃K金與白K金鑲鑽手環、2款項鍊以及3款珠寶錶，不同動物各自在兩端對望，霸氣外露。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Indomptables de Cartier斑馬與美洲豹組合的黃K金手環。

黃K金款式的Indomptables de Cartier作品的動物斑紋以黑漆表示，動物鼻子則以縞瑪瑙裝飾；而華麗版的白K金鑲鑽款式，卡地亞運用「珍珠魚皮」鑲嵌鑽石點綴動物皮毛，特色在於此無鑲爪的鋪鑲工藝能讓鑽石完美放閃，當中鱷魚手環還運用錯視效果的鑲嵌工藝，依寶石的切割方式雕琢亮面金屬，讓鑽石與金屬難辨，最後再依各動物特色，採用金屬細絲環繞寶石的毛皮鑲嵌法，生動展現其表面紋理。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞美洲豹與老虎對望的Indomptables de Cartier珠寶錶。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞集合招牌的美洲豹與鱷魚造型構成Indomptables de Cartier珠寶錶。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也有姿態靈動的Animaux動物系列吸引目光，同樣以立體造型輔以彩色寶石形塑刺蝟、黑豹、山貓等動物，當中鑲嵌黑色尖晶石的雙頭黑豹戒指拱著14.47克拉碧璽展現霸氣，溫柔設計留給山雀手環，山雀停駐在手環兩端相望著實可愛。

▲▼ Ｂｏｕｃｈｅｒｏｎ 。（圖／公關照）▲▼ Ｂｏｕｃｈｅｒｏｎ 。（圖／公關照）

▲Boucheron Animaux動物系列黑豹指環（左），山雀手鐲。（圖／Boucheron提供，以下同）

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, Boucheron

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