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玄彬幫孫藝真提包包畫面曝光！　超甜機場時尚出發度蜜月

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記者王則絲／外電報導

韓星孫藝真與玄彬於3月31日舉行世紀婚禮，並在本月11日時出發前往美國洛杉磯度蜜月，兩人默契以白色穿搭現身，一前一後抵達仁川機場，碰頭後雖然礙於鏡頭刻意不牽手，但還是被捕捉到超閃的畫面，玄彬替老婆提包包，孫藝真則是幫老公拎外套，互動甜翻。

雖然孫藝真與玄彬的婚禮低調保密到家，除了官方公開的幾張高清照外，網上流傳的全是模糊的圖片，不過經過十幾天的忙碌整頓後，小倆口出發前往度蜜月，在機場大方的讓粉絲與外媒捕捉滿滿畫面，喜悅幸福之情表露無遺。

孫藝真穿著AVA MOLLI白色西裝外套、小喇叭牛仔褲配Rachel Cox低跟涼鞋，手上提著VALENTINO的手袋，一貫優雅的出場；玄彬簡單的穿著Loro Piana白T配黑褲，腳上的GD聯名鞋則是造型小亮點，以極輕便的造型現身，壯碩的身材與太平洋寬肩絲毫藏不住，一身休閒卻是Man味爆棚。

在大批粉絲與媒體鏡頭前，孫藝真與玄彬刻意不靠彼此太近，但是在進到免稅商店街時，小倆口還是不經意的放閃，只見玄彬提著孫藝真原本手中的包包，孫藝真則是拿著玄彬的外套，玄彬幫老婆提沉重包包的貼心舉動，讓螢幕前的粉絲們都被甜翻了。

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關鍵字：

孫藝真, 孫藝珍, 玄彬, 度蜜月, 機場

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