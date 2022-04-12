39歲富永愛撞衫「全球最性感女星」沒輸！　超狂露肋骨裝網看呆

記者鮑璿安／台北報導

39歲富永愛（Ai Tominaga）是日本首席超模，日前她出席珠寶活動時，換上一套高級訂製服Azzedine Alaia 兩截式洋裝現身，極短版的剪裁幾乎將胸下區域全露出，如此驚人的造型更出現在「全球最性感女星」千黛亞（Zendaya）身上，兩人撞衫畫面曝光後，網友認為：「富永愛竟然沒輸」、「亞洲女星敢挑戰這套已經贏了」。

富永愛高挑身材與東方臉蛋成為特色一舉打進歐美圈，過去曾為Louis Vuitton（LV）、CELINE、GUCCI走秀，至今都鮮少有人能取代她的地位。日前她出席珠寶活動，以高級訂製服Azzedine Alaia 2022春夏系列酒紅色套裝優雅現身，浮誇的中空兩截式造型，從胸下直接開到腰間，完美包裹纖細曲線，而超短版剪裁讓人看了捏把冷汗，似乎抬手之間就會走光。但39歲富永愛成功HOLD住該套禮服，俐落身材與氣場相佐，令粉絲為之驚艷。

▲「全球最性感女星」千黛亞（Zendaya）先前就挑戰過該套禮服 。（圖／CFP）

被封為「全球最性感女星」千黛亞（Zendaya）先前就挑戰過該套禮服，在她演繹下多了狂野氣息，隨著若隱若現的馬甲線「炫腹」一波，小麥肌膚更與酒紅色相襯非常柔和。然而兩人相差14歲撞衫，不少人認為富永愛沒輸已經是贏了，「根本是亞洲人不敢穿的禮服」、「富永愛太強」、「39歲的身材太絕了」。