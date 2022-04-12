吳念軒急戴雷達潛水錶拍網美照　好動人生最大冒險當演員

▲吳念軒出席雷達表潛水錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

雷達表（RADO）今於林口水牛坑舉辦Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶發表會，由男星吳念軒搭乘越野車出場示範新品，他表示最想立刻戴著新錶衝墾丁，下海潛水拍網美照。從小好動的他自認上山下海的活動都難不倒他，目前人生最大的冒險就是踏進演藝圈當演員，他笑稱：「我以為會當金融人才的，但這麼好動坐辦公室可能也是種冒險。」

▲吳念軒想戴著雷達表最新潛水錶衝墾丁拍美照。（圖／雷達表提供，以下同）

▲吳念軒搭乘越野車登場。

吳念軒所戴的錶款出自穩居雷達表人氣王多年的Captain Cook庫克船長系列，新款最大突破是通過嚴格ISO 6425專業潛水認證，代表錶款不僅具絕佳防水性，還要通過嚴苛的抗磁、抗壓、冷凝、海水中的耐鏽性、抗衝擊等測試，外觀則要符合單向錶圈的清楚標記規定、全黑環境的夜光可讀性等規範，雷達表取得認證於錶上刻有「DIVER’S WATCH 300M」字樣，歸功於搭載Nivachron™鈦合金游絲的新一代Calibre R763自動上鍊機芯，抗磁性比一般機芯高出10到20倍，動力儲存達80小時。

▲雷達表霧面電漿色高科技陶瓷搭藍面盤的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶，108,300元。



新款庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶保留招牌特色，包括紅色數字日期視窗、Super-LumiNova夜光塗層處理的大尺寸指針、盒型雙面防反光藍寶石水晶玻璃等，款式則有黑色面盤搭配黑色高科技陶瓷鍊帶或橡膠錶帶，以及電漿高科技陶瓷湖水藍面款、湖水藍或珊瑚灰色面盤搭配霧亮高科技陶瓷錶帶，流露好質感。

▲雷達表黑色款Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶，102,100元。





▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶搭黑色橡膠錶帶，92,800元。



TAG Heuer（泰格豪雅）去年推出Aquaracer Professional 300系列腕錶致敬品牌經典844型限量版，今年新增在水下活動更醒目的橘色款的844 Orange Diver腕錶，亮眼面盤上點綴白色螢光指針與時標，確保潛水員在深海下可清晰讀時，搭載具日期功能的Calibre 5自動機芯，是一款充滿活潑氣息的潛水錶。

▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Orange Diver腕錶，107,700元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300 Orange Diver腕錶，錶背刻有潛水員圖案。

►歐米茄聯名Swatch開賣兩星期還在排隊！ 開箱台灣最夯款

►風・Luxury／IWC、百年靈帥氣飛行錶齊發 繽紛色女生也能駕馭



