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「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

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▲星座 。（圖／翻攝自SBS IG）

▲「天生獨立星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自SBS IG）

記者鮑璿安／台北報導

生活中有很多大小事不得不自己去面對，因此養成了獨立的習慣，不過有些人甚至談戀愛以後都還是一樣獨立，讓另一半都懷疑自己該不會是空氣，以下就從星座角度解析，「天生獨立星座」Top 3 ，全都自己來根本是王者！

Top 3 處女座

處女座就算談戀愛還是習慣把問題留給自己解決，他們認為開口請求另一半的時候，說不定自己都已經搞定了，所以處女根本學不會依賴別人，往往像是女王一般生活，走到哪裡都很有光芒。而且處女也會希望自己的另一半有很強的能力，雙方一起並肩前進，互不干涉對方。

Top 2 摩羯座

摩羯座的獨立源於不喜歡將情緒流露出來，往往喜怒哀樂自己吸收，他們認為能夠吞下去就不要放大，久而久之很少看到摩羯抱怨什麼事情，有了目標就是持續前進。感情上也是一樣，摩羯不需要另一半時時刻刻圍繞著自己轉，最好是需要彼此的時候再出現就好。

Top 1 水瓶座

水瓶座很適合單身一人，就算戀愛了，另一半也派不上用場，因為他們認為沒有人會更了解自己了，所以水瓶把獨立看得很通透，一人不代表孤獨，水瓶在自己的世界反而活得好好的。與其跟著步調完全不一致的一群人在一起，水瓶寧可從頭到尾一個人，很有自己的處事態度，這點誰都比不上。

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關鍵字：

星座, 運勢, 處女座, 摩羯座, 水瓶座, 獨立

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