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《馭鮫記》迪麗熱巴、任嘉倫虐戀金句：曾經擁有，一朝失去是最痛的

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝微博＠馭鮫記之恰似故人歸

由迪麗熱巴、任嘉倫主演的奇幻陸劇《馭鮫記》，被譽為最浪漫的古裝人魚童話，開播不久就引來大量關注，分為上部曲《馭鮫記之與君初相識》，與下部曲《馭鮫記之恰似故人歸》，由迪麗熱巴主演的半仙半妖御靈師「紀雲禾」、以及任嘉倫飾演的鮫人「長意」，開啟虐心到不行的人妖戀，於近日開播的在二部曲也讓不少影迷期待能看見迪麗熱巴與任嘉倫重新撒糖，別再讓大家從玻璃渣中找糖吃了！以下就來盤點《馭鮫記》中的虐心金句，一起坐等甜寵大結局。

▲《馭鮫記》金句盤點 。（圖／翻攝微博）

＃有些人我們終其一生都改變不了，那我們到底是該堅守，還是該放手。

＃其實我想要的自由，並不是要走很遠的路，而是這顆心毫無畏懼。

▲《馭鮫記》金句盤點 。（圖／翻攝微博）

＃有紅線相連，便可千里姻緣一線牽，攜手白頭共到老，只要捆在一起，我們就不會走丟了。

＃若你學不會愛人，又怎能得到別人的愛。

▲《馭鮫記》金句盤點 。（圖／翻攝微博）

＃我的命，永遠都是我自己的，以前是、現在是、以後也是。

＃有的喜歡，是千方百計地想要跟對方在一起，有些喜歡，是僅求對方平安順遂。

▲《馭鮫記》金句盤點 。（圖／翻攝微博）

＃曾經擁有，一朝失去才是最痛的。

＃你是我一生最光明的存在，是我的雪中炭、暗室燈、絕度舟，所以我不想帶你一到沉淪。

▲《馭鮫記》金句盤點 。（圖／翻攝微博）

＃如若不是斷崖那一別，我或許會很喜歡你，我或許會想與你做一生一世一雙人。

＃我撒下了以大局為重的謊，騙過了所有人，也騙過了我自己。

▲《馭鮫記》金句盤點 。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

迪麗熱巴, 任嘉倫, 馭鮫記, 與君初相識, 恰似故人歸

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