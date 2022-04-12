「貓系女子」定番5單品稱霸春日街頭　泡泡袖、短馬甲又純又慾太難抗拒

文／Dappei

過了一整個冬天已經厭倦了厚重的衣物，這時便是輕柔、繽紛、過渡性的衣物出場時機。春天多變的天氣讓許多人十分頭痛，卻也讓穿搭有更多可能性，而想要穿出獨特品味，不妨試試以下幾個又慾又純的「貓系女子單品」展現個性，快來看看哪些你想要挑戰一下吧！

短馬甲背心

突然變熱又怕穿搭沒層次感的時候，選擇短馬甲背心就對了！短馬甲背心非常百搭，從毛衣到襯衫都可以相互疊穿，根據場合的不同，下身可以選擇裙裝或是牛仔褲、小喇叭褲等都不會突兀，短馬甲背心能夠展現腰部曲線，強調女性特有的柔美；另外短版的它能拉長身形比例，加上近年懷舊浪潮興起，短馬甲背心剛好迎上復古浪潮，且目前在台灣還算小眾，不想撞衫的你一定要試試。

▲短馬甲背心非常百搭（圖／12）

翻領針織衫

疫情影響，從2020年流行起居家、舒適風格，這也讓版型舒適、造型俐落的翻領針織衫很出圈。穿搭上除了單穿並將拉鍊拉到底，或是扣子開到胸上一顆小露性感之外，也能在裡面穿上 T 恤或是今年春夏秀場的新歡白色坦克背心增加層次，而下身可以選擇帶有女人味的小喇叭褲或是單車褲，來替造型增加一些柔軟又慵懶的氛圍，翻領針織早就不是爸爸才穿的老爺時尚！

▲翻領針織早就不是爸爸才穿的老爺時尚（圖／12 ）

泡泡袖上衣

泡泡袖上衣超級適合貓系女孩的酷甜特質，尤其配合春天選擇花色淡柔、顏色活潑的款式更加能帶出貓咪那樣貴氣又調皮的氣質，且這樣的版型很適合肩膀窄或對手臂不自信的人選擇。搭配上建議選擇簡約的單品來襯托泡泡袖。

▲泡泡袖很適合肩膀窄或對手臂不自信的人選擇（圖／12）

特殊領型設計

上衣的領型設計種類繁多，這剛好也是貓系女孩展現個人特點的下手之處。如果你希望有更多精緻、高級，稍微有一點距離感的話，你可以選擇領片尖銳的款式；希望活潑、浪漫公主系、更具識別度的人，則可以找領片有圓弧設計，甚至帶有荷葉邊在上面的款式。襯在洋裝內、單穿或是外搭針織小外套都很合適，唯一要注意跟泡泡袖相同，上身已經有很多的重點了，下身就選擇簡單大方的單品就足夠！

▲穿著特殊領型設計，下身選擇簡單大方的單品就足夠（圖／12）

Dappei 結語：

以上幾項都是搭編精心挑選的真心推薦！比較多是呈現一些俏皮、慵懶、展現個性的單品，除了都能做層次穿搭很適合氣溫多變的春天外，也很符合貓系眼光獨到的你參考，稱霸這個春天的街頭。

文字編輯：Ariel

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