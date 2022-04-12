東森自然美強化教育訓練　首席講師「留客心法」讓王令麟也拜服

▲東森集團總裁王令麟12日出席東森自然美教育訓練活動，並親自頒發感謝狀給首席講師李燕菁，感謝她在人才培訓上扮演承先啟後的重要角色。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

疫情讓線下許多活動經歷一波停擺，然而，是什麼服務與技術上的魔力，讓東森自然美仍然讓會員貴婦們搶著排隊預約？答案就在東森集團王令麟總裁御用美容師，亦是目前東森自然美教育訓練首席講師李燕菁，累積多年的心法中！

隨著東森集團在疫情下逆勢成長，極具重視美容師專業與會員體驗的東森自然美，在疫情相對嚴峻的2021年，仍新增43家加盟店，成為業界唯一逆勢成長品牌！2022年的目標也將持續擴大展店，旗下的生技美學中心規劃升級為生技醫美，以更多元的服務項目滿足不同會員的需求，加盟店也預計展店150家，達到年度500家的目標，讓擁有一技之長的美容師，也能圓一個千萬闆娘的加盟創業夢想！

然而，美容師的培訓並不容易，除了美容師本人要具備積極學習的心態，企業是否能提供嚴謹且豐富的栽培計畫，也是關鍵。為了加強美容師服務會員的能力，王令麟特別邀請品牌首席講師李燕菁，為生技美學中心的美容師授課。王令麟以自身經驗勉勵現場所有學員，「現在社會環境變化快速，即使是總裁我自己，到今天為止都在生活中貫徹『終身學習』的態度。從幾年前李老師第一次幫我做胜肽水光護理課程以後，每一次我都跟她學習有關肌膚相關的知識，我對她有著深深的尊敬！」

▲身為東森自然美終身代言人的王令麟總裁笑說，自己已經當阿公了，但臉部狀態之所以能維持拉提緊緻以及比女明星還亮的發光肌，主要得歸功於李燕菁精湛的護膚手藝及細膩服務。

2018年接手東森自然美後，王令麟除了率領團隊持續研發升級產品、奪得國內外多項大獎肯定，同時也格外強化內部的教育訓練。「自然美未來還要往上朝著『大健康事業』發展，持續為美容師做講習訓練，就是希望他們的專業跟服務，都能達到客戶的高度滿意！」此次王令麟也特別出席，親自頒發感謝狀給李燕菁，感謝她為東森自然美教育訓練扮演著承先啟後的重要位置，同時也「希望她成為我們每位美容師的典範！」

▲「加入自然美的美容師都告訴我她們賺到3件事，一是賺到自己的美麗，二是賺到很多好友，三就是賺到錢。」王令麟特別鼓勵出席同仁，要懂得利用公司的培訓課程與好產品讓自己學習成長，日後羽翼漸豐、準備好獨當一面，公司也會給予支持，為優秀人才實現創業成為加盟店長的夢想。

已是第四次為同仁授課的李燕菁，談起東森自然美對美容師的培訓，直點頭道，「我們要學的不只是臉的知識，身體與營養食品等面向都有涵括，因為我們必須要幫所有會員做好從內而外的全面調理，一個合格的美容師不僅要懂美容，更要有保健養生的觀念！」對她而言，身為東森自然美的美容師，之所以能深得客戶信賴，除了歸功於自身累積的經驗和努力，也有賴公司提供的3大優勢，「一是我們有自己研發、自己生產的保養品，二是我們是上市上櫃的公司，最重要的是我們每間店都有肌膚檢測服務，有科學儀器可以做人證物證，在儀器追蹤比對下，每位會員肌膚的進步是看得到的，不單單僅靠美容師的印象與讚美。」

此次培訓課程，不分年資，特別挑選30歲以下、成長於網路世代的美容師，透過從事美容產業20多年的李燕菁，傳授年輕美容師如何與不同年齡層的客人，建立無距離的對話交流，給予他們賓至如歸又暖到心坎裡的服務體驗！課程中，李燕菁不時拋出狀況題，讓台下學員思考自己若是店長，如何在各種突發狀況中，將危機化為轉機，如何適時地與會員分享皮膚學、經絡、芳香等知識，甚至主動幫會員量身訂做不同課程規劃，達到客人與公司的雙贏。

▲歷時3小時的培訓課程內容紮實，若遇上皮膚構造等較生硬的內容，也以趣味小遊戲的方式，讓年輕美容師更易了解。

針對東森自然美2022年的教育目標，直營店業務部總監何曉琪表示，今年預計要將所有美容師的技術一致化，並將細節做到最到位。「一般客人在預約服務時往往會指定美容師，但今年我們的培訓課程要讓所有美容師都能發揮到最頂尖，往後客人不用配合特定美容師的時間，因為任何一位的技術與專業知識都可以滿足他們，這是我們認為對會員最實際的幫助與服務。」

有「台灣美容SPA霸主」之稱的華人圈頂級美容保養品牌東森自然美，不僅擄獲各年齡層愛美女性的心，也是許多名人貴婦享受沙龍療癒的指定品牌。包括擔任品牌全球代言人的國際巨星劉嘉玲、名主持人吳淡如，甚至活躍於運動圈的網球國手詹詠然兩姊妹和高球女將李旻都是忠實顧客。為了提供更多元且高端的服務給會員體驗，全新升級的生技美學中心不僅讓會員在無法出國的當下，也能享受五星級微度假體驗，一站式複合店概念更讓會員在接受頂級保養的同時，也能一併享受美甲、美睫等服務。今年3月，東森集團更在台中七期豪宅區，斥資10億打造全新美學殿堂「東森麗格薈生技美學中心」，以最高等級的尊榮接待禮遇和最具奢華感的質感會所、SPA設備，為中部會員打造沉浸式的身心靈療癒體驗！

▲東森自然美的頂級服務，讓國際巨星劉嘉玲欣然接受擔任全球代言人的邀請。（圖／東森自然美提供，下同）

▲▼名主持人吳淡如與網球國手詹詠然兩姊妹，不約而同選擇「胜肽水光護理課程」為肌膚做深度清潔，展現透亮的自然靚顏。

▲高球女將李旻不久前也帶媽媽一起體驗胜肽水光護理課程，並驚呼「美容SPA竟能把媽媽變姊姊」！

東森自然美目前於全台擁有生技美學中心共12家，加盟店348家，為美容SPA業市佔率第一，憑藉結合東森集團新媒體、新零售，打造線上線下OMO創新商模，整合行銷資源浥注，更創新提出「妳開店、我出錢」方案，以每店100萬元啓動金，幫助有決心與夢想的專業美容師創業開店，近3年來，已有數10家店即是由東森自然美贊助資金支持創業開店，打破以往加盟條件，成為業界創新楷模。

「美容生技——是一個能提供最好服務給大眾的行業。」時間走到與病毒共存的新疫情日常，王令麟期望透過重回軌道的一場場培訓課程，進一步提升美容師與門市的專業水準，就如首席講師李燕菁兼顧家庭經濟與自我價值一樣，確保所有美容師都能習得一技之長、讓自己和家庭生活更富足，同步更要滿足現代女性重視內外保養的極致需求。

東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/