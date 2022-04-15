謝祖武也愛的「獨立筒枕頭」一顆下殺816元　賺到高品質睡眠超划算

文／C編

枕頭影響睡眠至關重要，挑選一顆適合自己、又好睡的單品，可以幫助更好入睡；「Her森森」推出謝祖武也愛用的「水洗防蟎獨立筒枕」，原價2560元、特價1632元，而且買一送一，相當於一顆枕頭只要816元，不中空、不落枕，睡起來就像飯店般舒適，適合每個人入手。

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▲水洗防蟎獨立筒枕（買一送一），原價2560元、特價1632元，點我購買。



這款水洗防蟎獨立筒枕採用床墊級獨立筒設計，外層多達3000個網孔洞，睡起來超透氣，不怕悶住長痘痘；內層則是如同床墊般的獨立筒，具有超強大的支撐力，可以幫助頭部擁有最服貼的支柱，連脖子都可以一起呵護到，不會有中空的狀態出現，當然也就會減少落枕的問題。

獨立筒使用高達9公分的超彈力合金設計，睡在上面才有強大的彈力，以及足夠的支撐度，同時不易生鏽，睡起來更加安全舒適，加上附贈的獨立筒保護套，可以把整個內芯包裹住，水洗也不會壞，很容易清潔。

因為搭載獨立筒，比起一般棉花或是記憶枕，較不容易生塵蟎，而且最厲害的是可以直接水洗，讓你一躺下去就立刻被吸引住，享受絕妙的觸感跟彈力。

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「Her森森」推出「水洗防蟎獨立筒枕」，買一送一，原價2560元、特價1632元，相當於一顆枕頭才816元，超級划算，睡起來Q彈、不容易落枕，可以完整包覆頭部，睡眠品質更好，絕對必買。