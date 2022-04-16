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大阪燒、廣島燒好吃又好玩！滿滿高麗菜加美乃滋　大口吃最享受

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圖、文／MENU美食誌

不只好吃還很好玩，享受美味的同時也能享有DIY的樂趣！

月島文字燒
台北市／大安區

店內牆上貼著大阪燒的做法，可以自己DIY製作，也可以請服務人員來協助料理。除了文字燒、大阪燒之外，也有烤年糕、烤肉等料理可以選擇！

▲大坂燒 。（圖／美食誌提供）

▲月島文字燒（圖／美食客酸酸仔提供）

鶴橋風月（三井OUTLET）
新北市／林口區

在日本開業超過60年的老字號大阪燒，餐點有大阪燒、摩登燒及鐵板料理，料理時間需20~25分鐘，每人低消＄240元，兒童130公分以下免低消。

▲大坂燒 。（圖／美食誌提供）

▲鶴橋風月（圖／美食客SUNNY提供）

水沐食堂
宜蘭縣／羅東鎮

餐點是來自日本的老闆現點現做，綜合燒裡有豬肉片、花枝、蝦仁、高麗菜，表面的特製醬料加上美乃滋、明太子，鹹甜口感配上用料扎實的主體，不只麵粉味不重，還很有飽足感。

▲大坂燒 。（圖／美食誌提供）

▲水沐食堂（圖／美食客Hann提供）

一番日式蔬菜煎餅
高雄市／新興區

一份百元有找的大阪燒，用料實在，內餡有培根、花枝、蝦仁、香菇、蔥，還有蛋跟滿滿的高麗菜，非常厚實且料多味美！

▲大坂燒 。（圖／美食誌提供）

▲一番日式蔬菜煎餅（圖／美食客安安日常提供）

千房大阪燒 CHIBO漢神巨蛋店
高雄市／左營區

必吃有著豐富配料的招牌千房燒，麵糊質地軟綿外表微酥，高麗菜清爽又脆，牛肉和豬肉鮮嫩可口，醬汁鹹香又帶點微甜，整份味道豐富又多層次且香氣十足。

▲大坂燒 。（圖／美食誌提供）

▲千房大阪燒（圖／美食客Alan Sun提供）

赤鐵 廣島燒專賣店
台北市／大同區

必吃加上一顆水波蛋的月見廣島燒，每一口廣島燒搭配青蔥跟醬料一起吃，青蔥的香氣跟味道能降低油膩感，吃起來每一口都非常的有飽實感！

▲大坂燒 。（圖／美食誌提供）

▲赤鐵 廣島燒（圖／美食客Ashley提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 日本美食, 大阪燒, 廣島燒

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