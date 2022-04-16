襪子加了「X型彈力帶」超減壓！雙腳好舒服　大打折CP值爆高

文／C編

夏天到來，異味的問題又會被重視，天氣潮濕炎熱，混合細菌、體味就容易出現不好聞的味道，其中腳臭更是一項很重要的指標，不想要夏日熏人或是去朋友家脫鞋出現尷尬狀況，以下重點一定要謹記。

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最重要的就是要挑選一雙好的襪子，盡量以純棉度高的款式作為選襪子的指標，具功能性的款式，更可以穿得舒適又減壓；另外不要每天穿同一雙鞋也是要點，常交叉換著穿，也可以避免異味。

「Her森森」推出「Footer男女除臭襪 全館83折up」，其中最值得買的就是以下兩款，特別針對男性打造的款式，價格也很優，6雙特價938元，相當於一雙只要156元，一定要入手。

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採用X型固定彈力帶設計，走路或是運動的時候，可達到固定支撐的效果，提升足部與腳跟的活動自由度，讓雙腳更穩定的活動，耐汗度更是達到中偏高的等級，可以說是容易流汗的人的福音，局部厚底的款式更可以讓走得更加舒適。

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帶有一點輕壓力的船型短襪，利用阿基里斯腱雙向衡定、X型固定彈力帶設計，給腳部足夠的穩定度，同時搭載氣墊式設計，可以增加腳跟的保護性與彈跳性，舒緩腳底的疲勞感與壓力，減少摩擦，達到舒適的效果。