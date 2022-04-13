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斑點女孩OUT！ BIO UP推出超狂「淡斑神器」

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▲BIO UP科美研推出重量級淡斑神器「超進化鑽白淡斑精萃乳」，化身「行走的燈泡肌」。

▲BIO UP科美研推出重量級淡斑神器「超進化鑽白淡斑精萃乳」，化身「行走的燈泡肌」。

圖、文／東森自然美提供

「不僅要白，還要祛斑」這是現在愛美女性所追求的零瑕疵牛奶肌，因此淡斑產品成為必備的保養品之一，BIO UP科美研繼「極光淨白淡斑安瓶」之後，再次推出重量級淡斑神器「超進化鑽白淡斑精萃乳」，以獨家專利美白超複方，輕鬆改寫肌膚的「黑」歷史，讓妳化身「行走的燈泡肌」，自帶光芒綻放閃耀光澤，就連女生都忍不住羨慕嫉妒，BIO UP「超進化鑽白淡斑精萃乳」4/14(四) 22:40 全球首賣，趕快設鬧鐘提醒跟上這波美白淡斑保養熱潮！

「黑肉底」真的有救嗎？靠後天保養可以逆襲嗎？這些是不少黑肉底女孩的困擾與心聲，對此，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，「只要規律持續使用美白產品，是可以循序漸進的美白肌膚、均勻膚色」，其實也有不少女神級藝人曾經提過，自己並不是天生白，而是靠後天努力保養，才讓自己變白的，像是宋慧喬和大Ｓ皆是如此，所以只要「用對保養品」＋「持之以恆」，想要扭轉黑肉底絕對不是夢想。

日本醫學研究發現：掌心亮白DKK1肌因 美白淡斑首選

至於市面上美白產品和淡斑產品這麼多，要怎麼挑選才能快速和脫離黑肉底？唐豪悅醫師建議消費者可以選擇「高濃度精萃」，因為達到修復和導入作用的同時，還能打開肌膚通道，使美白成分直達肌底。另外日本醫學研究發現，人類手掌和足底皮膚真皮中的「DKK1肌因」較其他部位高，所以總會呈現出較淺、較明亮的自然顏色，而「DKK1肌因」被證實為一種黑色素天然抑制劑，若是產品成分中含有這個因子，更是消費者美白淡斑的首選。

獨家專利美白超複方X專利雞尾酒粹時技術 打造極致亮白裸生光芒

BIO UP此次推出的重磅新品「超進化鑽白淡斑精萃乳」就含有「DKK1肌因」，獨家打造CCM2專利美白超複方，以法國藍鑽藻開啟DKK1創新亮白機制，提供肌膚全方位淨白修護，再加上超華麗的珍稀成分，包括運用12種精萃秘力的「日本光透淨白因子」、萃取出971種美肌成分的「日本黃金麴」、含豐富礦物質的「和歌山金賞酒粕」、擁有10項專利的「清酒菁純(α-GG)」等，並搭配專利雞尾酒粹時技術，用最細膩的分子穿透肌膚底層，給予肌膚全方位的淨白修護，開創美白抗老新高度。

▲斑點女孩OUT！ BIO UP推出超狂「淡斑神器」 讓妳化身行走的燈泡肌。（圖／東森自然美提供）

▲「超進化鑽白淡斑精萃乳」獨家打造CCM2專利美白超複方，搭配專利雞尾酒粹時技術，全方位淨白修護。

想從「黑肉底」逆襲成「原生白肌」，妳只需要一瓶「超進化鑽白淡斑精萃乳」，一次解決黯淡無光的肌膚問題，全面擊退蠟黃暗沉，以及頑固型斑點通通OUT！只要不偷懶，天天勤保養，就能擁有零瑕疵的完美牛奶肌，整張臉就像自體發亮的燈泡一樣閃閃動人，心動不如馬上行動，「超進化鑽白淡斑精萃乳」4/14(四) 22:40 在東森購物47台全球首賣，想成為「行走的燈泡肌」千萬不要錯過。

▲斑點女孩OUT！ BIO UP推出超狂「淡斑神器」 讓妳化身行走的燈泡肌。（圖／東森自然美提供）

▲斑點女孩OUT！ BIO UP推出超狂「淡斑神器」 讓妳化身行走的燈泡肌。

東森購物客服專線0800-045-080
BIO UP粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW
BIO UP官網 https://www.bio-up.com.tw/
 

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 斑點, 保養, 淡斑

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