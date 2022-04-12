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周興哲「高爾夫成癮」打出超狂成績　曝演唱會將有更多「脫衣」橋段

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記者王則絲／台北報導

歌手周興哲今（12日）出席TUMI於麗晶精品舉辦的新品上市活動，由於周興哲近期熱愛打高爾夫球，已練就相當驚人的成績，TUMI最新一代的Alpha Bravo系列包款，正好適合作為日常運動使用的機能包款。同時，小巨蛋演唱會時間步步進逼，周興哲透露「身材準備進度」大概60％，且這次「脫衣」的養眼橋段將會比以往演唱會時更久、更多！

▲TUMI 。（圖／品牌提供）

▲周興哲出席TUMI經典Alpha Bravo新一代系列上市活動。（圖／品牌提供）

周興哲最近熱愛打高爾夫球，幾乎是上癮的程度，每天早上都會花兩小時去打高爾夫，最新紀錄是打出80桿的成績，以業餘來說可說是高手的等級了，接下來就是希望能突破80桿，繼續練習。

▲周興哲出席TUMI。（圖／記者王則絲攝）

▲TUMI 。（圖／品牌提供）

▲TUMI經典Alpha Bravo系列於今年推出全新一代，多元的配件搭配使包款實用度更提升。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

然而打高爾夫球需要準備許多工具，周興哲便提到，TUMI最新推出的Alpha Bravo系列包款就很適合當作高爾夫球包，「後背包和收納袋的搭配可以放高爾夫球像是望遠鏡、水壺、手套或是毛巾等隨身物品。」由堅韌耐用的再生彈道尼龍材質製成，加上可自由搭配的多功能收納包，實用性能滿分。

▲周興哲出席TUMI。（圖／記者王則絲攝）

▲周興哲演唱會「身材準備」的進度已來到60％左右。（圖／記者王則絲攝）

周興哲即將在5月中五度攻蛋，關於演唱會「身材準備」的進度，他表示目前大約有60％了，「我覺得線條有回來，最近能多吃肉就多吃，然吃原形食物，重訓舉重一點，來建立肌肉。」他還開玩笑道：「最終是希望有一個效果，我也不是選美選手，我覺得氣氛到就好，先給自己一個台階下哈哈。」粉絲們最期待的「脫衣」福利橋段，周興哲則承諾，雖然沒辦法再脫更多，但是時間將會比以往久一些，不會太快把衣服穿上。

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關鍵字：

周興哲, TUMI

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