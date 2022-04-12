fb ig video ETtoday search mobile

Dyson母親節優惠送4千元底座　iRobot現省近2萬再送循環扇

>

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

▲母親節家電優惠，家電祭出高額贈品，Supersonic吹風機購買指定色，可獲4000元的收納底座。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期疫情緊張，宅家經濟讓家電市場看俏，適逢母親節檔期優惠，英國品牌Dyson首度推出買機送底座，具設計感的原廠底座不但讓擺放更加分，價格也要4,000元起跳，而美國iRobot日前在台推出旗下新機，直接推出優惠1.9萬元的特價，買再送價值5,000元的循環扇，快趁母親節優惠買一波。

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

▲iRobot新品優惠價直接下殺1.9萬元。

Dyson在母親節前發表旗下最新Dyson Airwrap多功能造型器，強調全新針對康達抗毛躁吹髮器、造型髮捲以及順髮梳3款配件進行升級，可直接從髮捲上改變風向，不需要再更換不同方向髮捲，且可向前代兼容，日後也會單獨開賣髮捲讓之前使用者也能更換，售價17,600元。

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

▲Dyson日前發表旗下最新Dyson Airwrap多功能造型器。

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

▲Supersonic吹風機全桃紅色版本再度登場。

另針對母親節檔期，即起至5／20期間，Supersonic吹風機全桃紅色版本再度登場，售價16,600元，且購買Dyson Supersonic吹風機指定顏色（包括桃紅色），加贈市價4,000元專用底座；購買V15 Detect無線吸塵器系列及V12 Detect Slim輕量智慧無線吸塵器系列，加贈市價4,500元原廠專用收納架；購買Dyson 09系列甲醛偵測空氣清淨機，可獲市價4,500元組合式濾網。

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

首個把自動集塵元素作為設計的掃地機器人品牌iRobot，日前在台推出旗下最新旗艦機種Roomba j7+，強調比之前自家自動集塵座身高度降低約31%，且運作時鏡頭會開啟LED輔助光源，幫助精確辨識散落在家中地板的物品，號稱手機充電線、耳機線、鞋子、襪子、甚至是貓狗固態糞便都能辨識並「繞開」。

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

針對母親節檔期，即起至5月底止，iRobot Roomba® j7+掃地機器人百貨通路推出新品優惠價，原價62,880元，特價43,880元，現省19,000元，另享購機現折1,080元或贈原價5,380元的Stadler Form Leo 3D循環扇。

▲母親節家電優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

dyson, supersonic, 母親節, Airwrap, iRobot, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏 孫芸芸和女兒廖思惟誰美？網一面倒：比女兒更有少女感 曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」 夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級 包・開箱／侯佩岑拎「MK水桶包」逆齡百搭　可愛「鎖頭」藏巧思

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面