Dyson母親節優惠送4千元底座　iRobot現省近2萬再送循環扇

▲母親節家電優惠，家電祭出高額贈品，Supersonic吹風機購買指定色，可獲4000元的收納底座。（圖／各業者提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

近期疫情緊張，宅家經濟讓家電市場看俏，適逢母親節檔期優惠，英國品牌Dyson首度推出買機送底座，具設計感的原廠底座不但讓擺放更加分，價格也要4,000元起跳，而美國iRobot日前在台推出旗下新機，直接推出優惠1.9萬元的特價，買再送價值5,000元的循環扇，快趁母親節優惠買一波。

▲iRobot新品優惠價直接下殺1.9萬元。

Dyson在母親節前發表旗下最新Dyson Airwrap多功能造型器，強調全新針對康達抗毛躁吹髮器、造型髮捲以及順髮梳3款配件進行升級，可直接從髮捲上改變風向，不需要再更換不同方向髮捲，且可向前代兼容，日後也會單獨開賣髮捲讓之前使用者也能更換，售價17,600元。

▲Dyson日前發表旗下最新Dyson Airwrap多功能造型器。

▲Supersonic吹風機全桃紅色版本再度登場。

另針對母親節檔期，即起至5／20期間，Supersonic吹風機全桃紅色版本再度登場，售價16,600元，且購買Dyson Supersonic吹風機指定顏色（包括桃紅色），加贈市價4,000元專用底座；購買V15 Detect無線吸塵器系列及V12 Detect Slim輕量智慧無線吸塵器系列，加贈市價4,500元原廠專用收納架；購買Dyson 09系列甲醛偵測空氣清淨機，可獲市價4,500元組合式濾網。

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首個把自動集塵元素作為設計的掃地機器人品牌iRobot，日前在台推出旗下最新旗艦機種Roomba j7+，強調比之前自家自動集塵座身高度降低約31%，且運作時鏡頭會開啟LED輔助光源，幫助精確辨識散落在家中地板的物品，號稱手機充電線、耳機線、鞋子、襪子、甚至是貓狗固態糞便都能辨識並「繞開」。

針對母親節檔期，即起至5月底止，iRobot Roomba® j7+掃地機器人百貨通路推出新品優惠價，原價62,880元，特價43,880元，現省19,000元，另享購機現折1,080元或贈原價5,380元的Stadler Form Leo 3D循環扇。