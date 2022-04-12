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女孩應該學會的5個「寵男友」技巧：給自由、少責怪都是必備

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記者李薇／綜合報導

現在已經不是男尊女卑的時代，而是講求兩性的平等，當然男人對女人好，女人也應該給予他同等的尊重，以下盤點「寵男友」的5個小技巧，讓妳的他過得更幸福、快樂，同時也可以更愛妳，有助於維持兩人長久關係。

▲愛情,感情,男女。（圖／SBS）

1.給他自由的時間

人都會有累的時候，這時候妳應該多給他一些自由放空的時間，而不是像大多數的女生一樣，總是沒有男人就不行，一定要黏TT才可以做事，應該要多給對方一點自由的空間，讓他們擁有可以呼吸的時間，而不是一直纏著對方。

2.少責怪，多讚美

男生做事本來就比較大剌剌的，有很多時候他們只是沒想到，不是故意，當他們出錯的時候，不要只會責怪，加上他們自尊心較強，常常責罵的狀況下，就是感情容易出現裂縫，建議可以用讚美的方式來取代責怪，好好的溝通，可以更為加深彼此的感情。

▲愛情,感情,男女。（圖／SBS）

3.幼稚才是他的真性情

很多人常常會覺得男生太幼稚，就會嫌東嫌西，但其實他可能只是把最幼稚、最真性情的一面展現給妳看，不要非得要讓他變成熟，這都是需要時間歷練才能慢慢養成，而不是馬上就可以擁有的，只要慢慢經歷一些事，就會自然而然變成熟。

4.哄哄男人也是必須

受到社會環境的影響，男人總是有需要擔起一些責任的需求，生活壓力已經相當大，這時在很多事情上，就不要太過苛求他們，有時候他們心情低落、需要人拉一把的時候，就哄哄他們，不要總是讓他們哄妳，男人也是有負面情緒的時候，多點體貼，他會更愛妳。

▲愛情,感情,男女。（圖／SBS）

5.少談錢會更好

男人在金錢上面的自尊心通常會比女生較為高，對這件事情也會比較敏感，因此在日常不要常常就提到錢錢錢，他們有些自己心裡知道，但妳說出來了，就讓他顯得沒有面子，壓力就會變大，所以盡量少提，現代女性很多更是有自己的工作，當然也有不錯的薪資，可以自己負擔，就去做，不要總是想著靠男人。

關鍵字：

愛情, 感情, 男女

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