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試・開箱／臉上痘印、瑕疵1秒遮蓋！讓肌膚能呼吸的「仙女氣墊」特蒐

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季到來，容易出油出汗的季節，再加上戴口罩出門，底妝要更加輕薄，才會讓肌膚有透氣感，以下就盤點3款輕薄、透氣的氣墊粉餅，使用它們不但上妝立刻變迅速，還可以讓肌膚擁有輕透自然的妝感，一定是夏季必備。

Whoo后 拱辰享雪白提亮防曬水氣墊，售價2100元（2顆蕊芯）

▲氣墊粉餅,Whoo,后,I`M MEME,CLIO,彩妝。（圖／品牌提供）

向來以頂級韓式宮廷保養為概念的后，在今年春夏推出全新拱辰享雪白提亮防曬水氣墊，又被匿名為「仙女氣墊」，輕輕一拍就可以打造出細緻光透美肌，裡面更是添加韓方的天然保養成分，包括：以極低溫炮製甘菊水、七香八白散及雪甘散，在上妝的同時也可以打造出淨透白皙美肌。

I’M MEME 我愛水凝雪酪氣墊粉餅，售價790元

▲氣墊粉餅,Whoo,后,I`M MEME,CLIO,彩妝。（圖／品牌提供）

裡面擁有60%水分精華的成分，添加具保濕效果白樺葉和五種有機萃取成分，包含積雪草、蘆薈葉、洋甘菊、綠茶與薰衣草，一拍就可以帶給肌膚水嫩光澤的透亮肌膚，打造出細緻完美的膚況，淡淡的草本香也可以讓人有舒緩放鬆的功效。

CLIO 防沾染霧光氣墊粉餅，售價890元（2顆蕊芯）

▲氣墊粉餅,Whoo,后,I`M MEME,CLIO,彩妝。（圖／品牌提供）

以不沾染的效果，打造出的霧光氣墊粉餅，可以創造出粉霧感的肌膚妝效，很適合潮溼炎熱的夏天，用起來舒適乾爽，同時又可以遮蓋臉部瑕疵，高附著而輕盈的質地，緊密貼合於肌膚表層，達到舒適服貼妝感。

關鍵字：

氣墊粉餅, Whoo, , I’M MEME, CLIO, 彩妝

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