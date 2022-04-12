林宥嘉自封搞笑家長一舉動影響兒子　「穿著清涼」逛鬼塚虎新店

▲林宥嘉搶逛Onitsuka Tiger（鬼塚虎）台北101旗艦店 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）進駐台北101開設旗艦店，於今（12日）請到藝人林宥嘉站台，他穿著限定MOAGE CO鞋款搭配尼龍套裝現身，造型輕薄讓他大讚「甚至會冷」。而林宥嘉這次以長髮亮相，他很投入各個角度曬髮型，連3歲兒子酷比也開始留長髮，讓他笑說：「我覺得父親好像真的會影響兒子。」

▲林宥嘉演繹創意總監Andrea Pompilio設計的布勞森套裝 。（圖／品牌提供）

林宥嘉演繹創意總監Andrea Pompilio設計的布勞森套裝，他說：「大家不要看它看起來比較熱，但其實很輕薄，甚至會冷，蠻喜歡我今天一整套造型。」林宥嘉近來留了一頭及肩長髮，他透露兒子酷比現在也是長頭髮，而且會綁沖天炮髮型，完全是被自己影響。品牌旗艦店開幕，正逢林宥嘉新曲《完 ,》音源上架，讓他直呼今天真是好日子，他形容自己新歌的巧思就像是品牌的服飾一樣，穿上後發現內層藏有口袋，都很讓人驚喜。

▲林宥嘉穿著限定新鞋MOAGE CO 。（圖／品牌提供）

聊到限定新鞋MOAGE CO，林宥嘉索性直接抬高腳演示，意想不到的小橋段逗樂大家，至於私下也會這樣跟老婆孩子幽默互動嗎？林宥嘉坦言：「我是比較搞笑的家長，小孩是開心而且喜歡的。」那萬一老婆不捧場怎麼辦？他笑說：「這種時候也不是沒有發生過，只能看下次會不會笑。」林宥嘉補充，「我是很細心，但是很常講到同樣的笑話，在笑話方面可能不是那麼上心。」Onitsuka Tiger台北101旗艦店是全台最大店，展示米蘭時裝周的當代系列，也會獨賣限定鞋款MOAGE CO，以及日本暢銷的厚底鞋DELECITY都能找到。

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New Balance與台灣設計師品牌oqLiq合作

▲New Balance與台灣設計師品牌oqLiq的合作登上臺北時裝周，XC-72與574 。（圖／品牌提供）

New Balance與台灣設計師品牌oqLiq的合作，於這次臺北時裝周上揭曉，模特兒踩著綠葉標章的574與XC-72鞋款，象徵對於永續議題的重視。結合oqLiq本季「時空」概念，服飾使用牡蠣殼紗回收再製，塑造了強烈的輪廓感。鞋款部分則是選用自然配色，加上至少 3% 生物基質或 5% 再生成分的環保鞋底材料，形成搶眼搭配。

FILA RENNO

▲FILA RENNO重新解構70年代的慢跑鞋原型 。（圖／品牌提供）

FILA RENNO重新解構70年代的慢跑鞋原型，復古輪廓搭配現代設計，鞋面採異材質多元設計，包括抗撕裂網眼面料、透氣尼龍網布搭配絨面再生皮革。同時結合春夏時節，推出新色闇黑迷彩、大理石灰以及歐膩必收的奶霜色，豐富日常搭配。