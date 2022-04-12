《王冠》黛妃「氣球胸罩」外穿造型好難懂　靈氣噴發完美駕馭

記者王則絲／台北報導

Netflix影集《王冠》中飾演黛安娜王妃的英國女星艾瑪柯林（Emma Corrin），日前出席英國奧利弗獎典禮，一身超前衛的「氣球胸罩」禮服成為外媒版面的焦點，不只身上的背心洋裝佈滿氣球印花，胸前外穿的馬甲也是氣球打結的造型，搞怪又引人遐想的獵奇設計，由艾瑪柯林駕馭起來卻是靈氣十足，「難懂時尚」瞬間引發網上議論。

▲艾瑪柯林出席典禮最新造型。（圖／翻攝自IG@emmalouisecorrin，以下同）



艾瑪柯林因演活黛妃角色而聲名大噪，身高足有173公分的她，一直以來以各式前衛的造型稱霸紅毯，再怪的服裝只要遇上她的臉蛋與身體，似乎都能完美消化，襯出她獨特的仙氣兼具叛逆的時尚感。

這回出席典禮，艾瑪柯林穿著LOEWE 2022秋冬最新的秀款，由鬼才設計師Jonathan Anderson打造，貼身剪裁的背心裙上，印滿氣球圖案的印花，胸前亮面膠感的馬甲，也以氣球打結的尾端造型呈現，看起來陰陽怪氣的設計著實非常挑人穿，除非有強大的個人氣質，否則撐不起來，仔細一看還會發現艾瑪柯林腳下的靴子，鞋跟同樣是氣球造型，實是搞怪又吸睛。

艾瑪柯林正是憑藉著本身的古靈精怪，來駕馭出服裝的趣味，中性兼具靈氣的特質，讓她氣場完全沒有被服裝吃掉。粉絲們雖然無法理解這次的「難懂時尚」案例：「這是我看過最怪的裙子」，還有人認為「氣球胸罩」像是「史瑞克的耳朵」，掀起共鳴，但是艾瑪柯林依然獲得壓倒性的盛讚：「好前衛、好有個性」、「頭髮也搭配得很好」、「碾壓全場」、「駕馭力太強。」

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