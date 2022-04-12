fb ig video ETtoday search mobile

《王冠》黛妃「氣球胸罩」外穿造型好難懂　靈氣噴發完美駕馭

>

記者王則絲／台北報導

Netflix影集《王冠》中飾演黛安娜王妃的英國女星艾瑪柯林（Emma Corrin），日前出席英國奧利弗獎典禮，一身超前衛的「氣球胸罩」禮服成為外媒版面的焦點，不只身上的背心洋裝佈滿氣球印花，胸前外穿的馬甲也是氣球打結的造型，搞怪又引人遐想的獵奇設計，由艾瑪柯林駕馭起來卻是靈氣十足，「難懂時尚」瞬間引發網上議論。

▲艾瑪柯林。（圖／翻攝自IG）

▲艾瑪柯林出席典禮最新造型。（圖／翻攝自IG@emmalouisecorrin，以下同）

艾瑪柯林因演活黛妃角色而聲名大噪，身高足有173公分的她，一直以來以各式前衛的造型稱霸紅毯，再怪的服裝只要遇上她的臉蛋與身體，似乎都能完美消化，襯出她獨特的仙氣兼具叛逆的時尚感。

這回出席典禮，艾瑪柯林穿著LOEWE 2022秋冬最新的秀款，由鬼才設計師Jonathan Anderson打造，貼身剪裁的背心裙上，印滿氣球圖案的印花，胸前亮面膠感的馬甲，也以氣球打結的尾端造型呈現，看起來陰陽怪氣的設計著實非常挑人穿，除非有強大的個人氣質，否則撐不起來，仔細一看還會發現艾瑪柯林腳下的靴子，鞋跟同樣是氣球造型，實是搞怪又吸睛。

▲艾瑪柯林。（圖／翻攝自IG）

艾瑪柯林正是憑藉著本身的古靈精怪，來駕馭出服裝的趣味，中性兼具靈氣的特質，讓她氣場完全沒有被服裝吃掉。粉絲們雖然無法理解這次的「難懂時尚」案例：「這是我看過最怪的裙子」，還有人認為「氣球胸罩」像是「史瑞克的耳朵」，掀起共鳴，但是艾瑪柯林依然獲得壓倒性的盛讚：「好前衛、好有個性」、「頭髮也搭配得很好」、「碾壓全場」、「駕馭力太強。」

►玄彬幫孫藝真提包包畫面曝光！　超甜機場時尚出發度蜜月

►楊冪「男友視角」一扭銷魂電翻　休閒私服藏破百萬元勞力士

關鍵字：

艾瑪柯林, Emma Corrin, LOEWE, 氣球胸罩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌

歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏 孫芸芸和女兒廖思惟誰美？網一面倒：比女兒更有少女感 曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」 夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 6件「網拍素T」超百搭！Uniqlo、GU男女都愛穿　斜切袖口更高級 包・開箱／侯佩岑拎「MK水桶包」逆齡百搭　可愛「鎖頭」藏巧思

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面