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別被情緒勒索　對付無良上司需要知道3件事

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▲▼工作,職場,說話,老闆,防疫,新冠肺炎。（圖／取個免費圖庫pexels）

▲妳是職場阿信嗎？別陷入在長期的低潮裡 。（圖／pexels）

編輯／借借

總覺得工作讓妳心力交瘁嗎？先判斷妳是否職場阿信的方法很簡單，首先先審視一下妳的工作狀況，是否與其他同層級同事勞役不均，別的同事下班妳卻加班趕爆表，每天有多如牛毛的代辦事項，別人卻已經在喝下午茶，另外的同事案件出包，主管卻交代妳來收尾。

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲明明是同事，別人樂得輕鬆，妳卻埋頭苦幹。（圖／pakutaso）

主管總是對妳胡蘿蔔、棍子齊發，「這專案交給妳我才放心」、「會優先跟上級爭取妳加薪」、「我在訓練妳做當主管的準備」、「就是因為妳做不好才要練習」、「妳抗壓性太低」、「這樣會影響妳年度考績」。

對上不善溝通，只好一直努力埋頭苦作，這種希望上司會看見的夢幻故事，也要看看你的上司是哪一種人。

基本上，大部分上司對於好用又不太抱怨的「工具人」是無感的，就像家人應該照顧我們的想法一樣，已經麻痺，除非有天工具人有反彈，他才會注意到說「沒有他們我會很麻煩」，甜頭不吃就用貶低，不想做職場阿信，必須找回妳的自信，下列3點妳要知道。

▲▼同事,辦公室,上班族,公司。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲當主管貶低妳只是一個想達成目標的「手段」，不要上當。（圖／xFrame）

貶低妳是手段，跟妳能力真的無關
在職場上怎可能全受稱讚？自己要明瞭這點，而且要學會辨識「有用的建議」與「無用的垃圾話」，找出對自己有益處的東西聽進去，不要讓垃圾話打擊妳的自信心，誰會叫沒能力的人做一堆工作？到時候若出錯收尾的不是他嗎？堅強一點別太玻璃心。

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲要獲得無能主管的肯定要幹麻？這一口氣留到有意義的地方用。（圖／pakutaso）

想要無能主管的肯定，沒意義
若妳早不欣賞妳的主管，只為了錢的份上留下來，就不要再鑽牛角尖想說「我想得到他的肯定」，這種倔強又無意義的念頭，不會對你的人生帶來加分，想要受到稱讚是人性，但也要看對象，這狀況不是叫妳能混則混，反而要想「確定會跳槽，快砥礪自己要增加實力」才行。

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲加班太頻繁很明顯不堪負荷，身體壞了公司不會同情妳喔。（圖／pakutaso）

自己決定工作臨界點，因為上面只希望你做更多
每個人一天只有24個小時，已經加班到毫無時間，甚至犧牲睡眠，東西還是做不完，有部分是妳的問題，因為你沒為自己爭取權益，其實若你工作量已達能負荷的80%，就必須跟主管反應「我沒有時間做」，搞到自己過勞身體累垮，公司不會覺得是它的問題，就算主管硬要你接下，他心裡也會有個底，不要以為反應也沒用就不做。

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察職場, 上司

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