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營養師曝「需加強補鈣」3族群，外食族也中！　4招補鈣重點快記好

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▲▼ 營養師曝「需加強補鈣」3大族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲除了銀髮族外，營養師提醒3大族群也要注意補充鈣質。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

在許多人的印象裡，小孩和老年人才需要補鈣，但知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，其實台灣有將近9成的人鈣質攝取不足，甚至平均每日攝取量少一半，而鈣是非常重要的礦物質，除了可維持骨骼健康，也與肌肉及心臟收縮有關。除了銀髮族，他提醒還有3大族群要特別留意鈣質攝取，更進一步分享補鈣4重點，快來看看你做對了沒。

▲▼ 營養師曝「需加強補鈣」3大族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖首先分享如何簡單判斷自己鈣質攝取是否足夠，他表示鈣含量較高的食物包含牛奶、黑芝麻、小魚乾或豆乾、傳統豆腐等豆製品，還有深綠色蔬菜也是鈣質的來源，如果這些食物吃得比較少，就容易使鈣質攝取不夠，尤其以下3個族群更要注意。

＃三餐在外的上班族

生活忙碌的上班族，外食情況普遍，經常重油重鹹、飲食不均衡，其中的礦物質鈉就可能影響補鈣，再加上高鈣食物少吃、咖啡因攝取較多等原因，都是缺鈣的大敵。

＃成長期青少年

13～18歲正處於成長期的學生要特別注意，根據「國人膳食營養素參考攝取量」，此族群因正值成長發育的關鍵期，營養需求提升，鈣質建議攝取量比一般學童／成人再高出200毫克，每天要攝取1200毫克，這個鈣量其實不好達到，所以吃什麼格外重要。

▲▼ 營養師曝「需加強補鈣」3大族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃大量運動者

近年來健身和路跑風氣盛行，很多人都會計算飲食中的碳水化合物、蛋白質等的營養素，但是礦物質卻很少人討論。而鈣質就是非常重要的營養素，除了與維護骨骼健康有關以外，還與肌肉及心臟的收縮、神經的感應性有關，因此熱愛運動的人更要多注意，充足的鈣質也可以提升運動表現。

▲▼ 營養師曝「需加強補鈣」3大族群 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

針對如何補充鈣質，蕭瑋霖也整理出以下4大重點。

1.飲食中要有足量鈣質

像是牛奶、黑芝麻、小魚乾或豆干、傳統豆腐等豆製品，都是很好的鈣質來源。

2.規律運動
養成運動習慣，除了能夠幫助消耗熱量，給予肌肉刺激外，也是骨骼健康的必備要素。

3.充足日曬或補充維生素D

日曬可以幫助身體製造維生素D，維生素D則有助於鈣質吸收。

4.戒菸

抽菸容易影響健康。

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關鍵字：

鈣質, 補鈣, 攝取不足, 外食族, 上班族, 青少年, 食物, 飲食, 秘訣, 營養師

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