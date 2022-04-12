營養師曝「養胎不養肉」秘訣：什麼都吃、什麼都不多吃





▲營養師傳授養胎不養肉秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

如何生完之後能快速回復少女體態，是每個準媽媽都關心的話題，營養師高敏敏指出，懷孕不是吃越多越營養，而是應該挑選對的食物，才能養胎不養肉，以下幾個原則趕快學起來！

#高纖蔬果類多多益善

高纖蔬果富含豐富維生素和纖維質，每天最少2碗蔬菜、2個拳頭大水果，建議可挑選綠色蔬菜、茄子、黃椒、紅蘿蔔、香菇等。

#澱粉、蛋白質適量就好

澱粉以全榖雜糧類為主，一日3碗，蛋白質建議挑選豆、魚、蛋、肉，一日約2個手掌大小。

#每餐吃到8分飽

養胎不養肉的大原則就是什麼都吃、什麼都不多吃，可以少量多餐。

#點心飲料謹記「少糖多天然」

以豆漿、鮮奶取代含糖飲料，水果取代精緻甜點，避免珍珠奶茶、蛋糕、甜甜圈。

#避免加工食品

多吃天然食物、少加工品，像是丸子、熱狗、培根和火腿。

#少吃重口味、重調味、勾芡食物

避免高鈉造成水腫、妊娠高血壓，像是麻辣鍋、紅燒料理、醬油、鹹酥雞或炸雞炸物。

#避免反式脂肪

少碰奶精、乳瑪琳、酥皮類點心、奶精、奶油、蛋撻、菠蘿麵包等。

#少高油脂、享用食材原味

飲食建議用清蒸、川燙、烤的方式，避免油炸和油煎。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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