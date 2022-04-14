Dior超限量「雕花藍星唇膏」太夢幻！YSL小黑條新6色，肉桂紅茶#312必搶

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

最近夢幻唇膏新品連發，不論是顏值或色選都美到讓人想全包，唇彩控們絕對不能錯過，快趁母親節檔期衝一波。像是Dior經典藍星唇膏就精選3款人氣色號，推出超限量母親節限定版，整支唇膏浮雕著超美花朵圖騰；而YSL「小黑條」黑絲絨煙管唇膏則是推出全新6色，尤其肉桂紅茶色#312人氣超高，很有可能就是下一支斷貨秒殺王。

▲Dior 藍星唇膏2022母親節限量版，NT$1,470。



Dior今年專為母親節特別推出超限量版藍星唇膏，讓精緻的高訂花卉圖騰躍上唇膏膏體，一轉出唇膏就能看到超夢幻的繁花刻畫浮雕，整支唇膏都變成藝術品，美到讓人捨不得用。

▲手上試色由左至右依序為#100、#720、#999。



「藍星唇膏2022母親節限量版」一口氣推出3款經典人氣色號，包含Dior最經典色號#999特霧正紅；將玫瑰豆沙色揉合棕紅色調的#720豆沙紅棕和最熱賣前3名、超顯溫柔優雅氣質的#100杏仁烤奶，實用美色加上夢幻顏值，一看就想全部打包。這次母親節限量版藍星唇膏即日起僅在限定櫃點及官網販售，數量很少，想收的人動作要快。

▲Dior Miss Dior香氛陶瓷擴香組，NT$8,300。



除了限定版藍星唇膏，今年母親節Dior更首次推出「Miss Dior香氛陶瓷擴香組」，奢華精緻的金燦浮雕花卉禮盒中，不僅有Miss Dior香氛100ml，還有首次出現、以1：1等比例大小打造的Miss Dior造型陶瓷香氛片，從Miss Dior單耳蝴蝶結的弧度、摺痕到瓶身底部的千鳥格紋圖騰，全都完美刻畫在香氛片上，就像是高級訂製的精緻擺飾，不僅妝點居家空間，又有散發香氛的功能，超值得收藏。限定擴香組僅在5個限定專櫃及線上旗艦店限量販售。

▲YSL 黑絲絨煙管唇膏，NT$1,380。

一推出就大受歡迎狂賣的YSL「小黑條」黑絲絨煙管唇膏，今年再推出「禁忌緋紅系列」，特別以經典煙管褲誕生年份的顯白主打色#1966，結合不同程度的裸色調，打造全新6款新色，超美的裸土紅棕色調，先前就在小紅書上引發一波種草熱潮。

小黑條「禁忌緋紅系列」除了有包含#1966的6款新色，更添加3倍美唇精油，上妝同時保濕潤唇，搭配「絨霧柔滑凝膠」，軟綿滑順的質地，讓乾唇人也能享受絲絨霧感唇妝，不卡紋。

▲model唇上實擦為#1966、#312。

「禁忌緋紅系列」第一波先推出4款色號，包含在美妝版上被狂讚「顯白天花板」的經典代表色#1966罌粟緋紅，精準的暖調棕紅色，一擦立刻就有高級感；人氣超高的#312裸蜜杏紅，很有可能是下一個斷貨色，棕色調更強烈的濃郁肉桂紅茶色，不挑膚色、人人都適合，可優雅可個性，時髦感爆棚。

▲model唇上實擦為#311、#315 。



#311赤裸野桃則是帶著薰衣紫調的超百搭溫柔桃粉色，超顯氣質又有一點小女人，淡妝、素顏擦也不突兀；而#315迷情赤紅乍看下跟#312很像，但更多了點紫色調，完全就是高級版的「焦糖柿紅」，不僅顯白，更多了性感魅惑感。

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