「貝嫂」娶媳巨鑽上身　上億豪宅戴著走當最狂婆婆

▲維多利亞貝克漢介紹她設計的銀色禮服。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



記者陳雅韻／台北報導

英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）的23歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），日前與百億富家千金妮可拉佩茲（Nicola Peltz）於女方家的佛羅里達棕櫚灘要價約30億元台幣的別墅結婚，新娘的Valentino白紗造型贏得好評。剛升格為婆婆的「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）把風頭留給新人，直到昨才開始於IG限時動態分享她精心訂製的「婆婆裝」，並大方亮出胸前至少15克拉的鑽石項鍊與巨鑽戒，等於把上億豪宅戴著走。

▲維多利亞貝克漢佩戴巨鑽項鍊與鑽戒各價值上億元。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

通常女性無名指所戴的「訂婚戒」都是同一只白鑽戒或寶石戒，但維多利亞貝克漢自1999年7月4日結婚戴著馬眼形切割鑽戒，22年以來無名指換戴的大戒指高達15只，每一款都是大克拉數的鑽石、紅寶石、祖母綠和藍寶石。這回參加長子的婚禮，無名指照例戴上氣勢驚人的巨鑽戒，而胸前項鍊垂墜目測約15克拉的梨形鑽，若等級都是上上之選，兩顆鑽都要價上億元。

▲貝克漢夫婦開心娶媳婦。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

除了頂級大鑽成為亮點，經營同名時尚品牌Victoria Beckham的貝嫂，不忘藉機宣傳她身上的銀色緞面禮服，她透露特別訂製布料源自義大利，而胸前的蕾絲用了3種不同風格的設計，整件禮服由她位於倫敦工作室的6位裁縫師花了5天時間製作，呈現她夢想中的漂亮婆婆裝，不搶媳婦風采，但絕對要吸睛。

►孫藝真戴41萬鑽石耳環當最美新娘 貝克漢媳婦搭巨鑽襯百億身家

►布魯克林貝克漢甜娶富豪妻！「非傳統」VALENTINO訂製婚紗美翻