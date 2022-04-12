fb ig video ETtoday search mobile

注意！「長時間曝曬」恐使手部乾燥、色素沉澱顯老態

>

▲▼護手。（圖／Unsplash）

▲做好手部保養，別讓雙手洩漏年齡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

即將進入夏天，日照時間長紫外線強烈，對於喜歡從事戶外活動，或是騎車開車的人來說，相較於身體肌膚有衣物遮蔽，雙手反容易受到傷害，尤其是手背可說是首當其衝。

過多的日曬除了會活化黑色素生成，造成黑斑色沉，更嚴重的是破壞彈性纖維和膠原蛋白，使肌膚喪失彈性，出現鬆弛與皺紋。醫師提醒，對於戶外族來說防曬措施是必不可少的。

除了勤塗防曬以外，手部保養可選擇能幫助修復肌膚彈性、減少水分散失成分都是好選擇，醫師也提醒，手部肌膚容易不知不覺中積累傷害，建議民眾可針對自身不同的需求，挑選適合的保養品。除此之外，護手霜也建議多選擇條狀款而非開放式容器，以免反覆沾取時汙染內容物。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲茶籽堂 水芙蓉嫩白護手霜。

結合9種植物精華油與臺灣特有植萃，絲絨般的細緻質地、溫和改善暗沉，達到嫩白透亮目標。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 夜櫻護手霜，30ml，400元。

來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻花花露及櫻桃萃取，使肌膚更加潤澤柔軟，蘊含乳油木果油能有效保濕、加強滋潤柔嫩雙手。

▲▼護手。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 花園之秘御手組 ，40mlX2，1,600元。

蘊含20%乳油木果油、阿爾卑斯雪玫瑰精萃、大馬士革玫瑰精萃、南法普羅旺斯薰衣草、玻尿酸與植物保濕精華等成分，加上多重天然植物萃取精華加乘，保濕同時舒緩放鬆肌膚，輕盈質地不留負擔。

關鍵字：

雙手, 保養, 護手霜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥

夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透

夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　

歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏 男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌 別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對 楊祐寧評香奈兒包「很美的黑色垃圾袋」　老婆自嘲「我開心就好」 楊丞琳哪吒頭炫腹秀「馬甲線」，網驚：根本18歲、怎麼辦到的？ 《王冠》黛妃「氣球胸罩」外穿造型好難懂　靈氣噴發完美駕馭 別被情緒勒索　對付無良上司需要知道3件事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面