注意！「長時間曝曬」恐使手部乾燥、色素沉澱顯老態

▲做好手部保養，別讓雙手洩漏年齡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

即將進入夏天，日照時間長紫外線強烈，對於喜歡從事戶外活動，或是騎車開車的人來說，相較於身體肌膚有衣物遮蔽，雙手反容易受到傷害，尤其是手背可說是首當其衝。

過多的日曬除了會活化黑色素生成，造成黑斑色沉，更嚴重的是破壞彈性纖維和膠原蛋白，使肌膚喪失彈性，出現鬆弛與皺紋。醫師提醒，對於戶外族來說防曬措施是必不可少的。

除了勤塗防曬以外，手部保養可選擇能幫助修復肌膚彈性、減少水分散失成分都是好選擇，醫師也提醒，手部肌膚容易不知不覺中積累傷害，建議民眾可針對自身不同的需求，挑選適合的保養品。除此之外，護手霜也建議多選擇條狀款而非開放式容器，以免反覆沾取時汙染內容物。

▲茶籽堂 水芙蓉嫩白護手霜。

結合9種植物精華油與臺灣特有植萃，絲絨般的細緻質地、溫和改善暗沉，達到嫩白透亮目標。

▲L’OCCITANE 夜櫻護手霜，30ml，400元。

來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻花花露及櫻桃萃取，使肌膚更加潤澤柔軟，蘊含乳油木果油能有效保濕、加強滋潤柔嫩雙手。

▲東森自然美 花園之秘御手組 ，40mlX2，1,600元。

蘊含20%乳油木果油、阿爾卑斯雪玫瑰精萃、大馬士革玫瑰精萃、南法普羅旺斯薰衣草、玻尿酸與植物保濕精華等成分，加上多重天然植物萃取精華加乘，保濕同時舒緩放鬆肌膚，輕盈質地不留負擔。