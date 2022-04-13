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李多熙腿長太驚人！同框友人超吃虧　甜美粉裙「解扣」耍心機

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記者王則絲／台北報導

韓女星李多熙近日前往濟州島工作，於IG上分享最新穿搭美照，她穿著貼身的CHANEL粉色針織連身裙裝，勾勒出修長曲線的姣好身形，胸前陰影若隱若現，姿態撩人，此外李多熙也開心與造型師友人合照，只不過她的雙腿足足比朋友長一大截，畫面上形成強烈對比，令人驚嘆李多熙的傲人美腿究竟有多長！

▲李多熙 。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙最新造型穿著甜美的粉色針織洋裝。（圖／翻攝自IG@dahee0315，以下同）

李多熙先前因主持戀愛實境節目《單身即地獄》再度翻紅，被封為是節目裡最正的一員，魅力打趴其他成員。身高176公分的李多熙，素有「長腿姐姐」的稱號，並擁有模特兒的九頭身身材比例，備受時尚圈青睞。

近日李多熙前往濟州島工作行程，在IG上分享空檔所拍攝的最新穿搭美照，平時總給人俐落帥氣形象的她，這次是穿上了粉色的針織連身裙，難得展現少女甜美的一面，只見洋裝貼身包裹出她的過人曲線，並顯露招牌的逆天美腿，胸前扣子還悄悄解開三顆，讓陰影若隱若現，小心機超撩人。

▲李多熙 。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙解開胸前扣子小露性感。

個人擺拍完後，李多熙也開心與造型師友人合照，可愛的造型師穿著打扮則是走休閒率性的街頭風，畫面中可以看到，李多熙即使半倚在矮牆上，腿依然足足長過朋友的腿一大截，只能說站在李多熙旁實在太吃虧了，對比的可愛畫面形成意外亮點。

▲李多熙 。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙與友人合照，逆天美腿直接比別人長出一大截。

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李多熙

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