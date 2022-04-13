楊丞琳哪吒頭炫腹秀「馬甲線」，網驚：根本18歲、怎麼辦到的？

▲楊丞琳擁有著傲人的馬甲線。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

楊丞琳日前開通《小紅書》，和粉絲分享她的日常運動、美甲、甚至是髮型教學，短短時間就吸粉17萬。最近Po上的照片，她中空炫腹露出馬甲線，寫著鍛鍊是需要恆心和毅力的，不負春天就是要堅持運動，照片一出引來粉絲們猛誇：「你是不會變老嗎，有魔法嗎？」

照片中的楊丞琳不僅露出清晰馬甲線，剛運動完的紅潤氣色，加上綁著哪吒頭真的超凍齡，網友紛紛留言：「16歲吧」、「還和18歲一樣」、「我的天啊！告訴我怎麼可以做到還是這麼少女這麼美」、「楊丞琳真的沒有老過，笑起來都沒有歲月痕跡。」

楊丞琳有著讓人稱羨的凍齡好基因，後天除了運動外，也靠飲食控制維持體態，像是她也大方分享她的早午餐，她是這麼說的：「起床的第一餐，想吃無負擔的食物，所以我選擇了酪梨雞肉沙拉捲，搭配馬鈴薯和烤蔬菜還有香脆的蒜香法式麵包，營養滿分。

晚餐她則是以泡菜豆腐牛肉燕麥粥搭配炒空心菜，這樣的組合不僅有飽足感，纖維質也相當足夠，她也分享：「這讓我撐到明天，可以少吃一餐了。」

當然除了平時自律的低GI飲食，身為女孩當然也能抗拒甜食的魅力，但她秉持著要吃就要動的原則，療癒的甜點下肚，代價就是運動要加倍，難怪她擁有滿分好體態。

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