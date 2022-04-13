女生必看！3招養成「受寵體質」，讓妳永遠都像熱戀中

▲戀愛持續升溫有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

熱戀總是兩人黏在一起，但過了熱戀期，明顯感受對方重心轉移，這時候向男友哭鬧絕對會把關係搞僵，《小紅書》兩性博主分享簡單3招就能養成「受寵體質」，不需要討好對方、也不用拋下自我，讓你們永遠就像是熱戀中。

#學會提要求，不要口是心非

男生屬於直線思考，你有要求不妨大方提出來，像是你想要他來接你，就不要說：「你有空來接我嗎？沒空的話我自己回去」，這時應該這麼說：「我想要你來接我，因為太晚我會害怕」，直接提要求就對了，搭配一點甜蜜撒嬌語氣，有時更會激起另一半的保護感。

#有技巧誇獎，不要吝嗇表達

男生是一種越誇，他表現越好的生物，像是你可以不動聲色的在社群軟體誇他，他看到包準暖到心坎裡，下次表現會更好，或是學習以下這個誇讚公式：體諒+行為+感受+別人誇讚+我也覺得，舉例你可以這樣說：「你每天來接我真辛苦，朋友都說你很愛我，我也覺得」。謹記這個公式，無往不利。

#精神獨立，不要過度敏感

任何一段關係要讓對方舒適，才能走得長久，女生要記得即便戀愛了，也要好好經營投資自己，不要總是腦補擔心對方劈腿，時時刻刻盯著他，只要你精神獨立、物質獨立，越來越好，對方會想追著你跑。女生也不要過於賢慧，更不要囉嗦，提醒這個那個，要知道你是他的另一半，不是他的老媽。

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