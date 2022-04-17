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探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜

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▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲卡地亞經典之作雋永耐看。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

在卡地亞（Cartier），一切源於繪圖，以簡潔清晰的俐落線條構成一件件傑作，是少數具備珠寶與鐘錶設計能力，並締造了一系列傳奇設計的品牌。無論是Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、LOVE、Panthère美洲豹還是Ballon Bleu系列，均遵循四大設計原則：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持。卡地亞特別設計互動遊戲ICON FOR LEGNEDS傳奇名人學堂，引領人們一窺經典作品的魅力。

▼ICON FOR LEGENDS傳奇名人學堂測驗，不僅能近距離體驗ICON魅力，還有機會獲得驚喜。自4月19日至5月15日（兌換至5月15日），只要完成卡地亞經典名人挑戰，並完成資料填寫，可憑預約畫面至專賣店零距離體驗經典ICON，並可獲得神秘驚喜，送完為止（每人限兌換乙次）。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲摩納哥王妃葛麗絲凱莉喜歡佩戴卡地亞Trinity三環戒。

葛麗絲凱莉王妃貼身物
摩納哥王妃葛麗絲凱莉，品味優雅，集智慧與美貌於一身，猜一猜重視情感的她，喜愛佩戴哪一項繾綣交織的卡地亞經典作品？答案是由路易卡地亞於1924年打造的Trinity三環戒，以三色金製作的靈動環圈構成線條比例和諧的戒指，成為她最喜愛的貼身配件，連奧斯卡影帝賈利古柏也是三環戒的擁護者，展現絕佳紳士品味。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲奧斯卡影帝賈利古柏是Trinity三環戒的擁護者。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲由三色金環繾綣交織的Trinity戒指象徵愛情、友誼和忠誠。

傑克葛倫霍秀名錶品味
美國知名演員傑克葛倫霍完美詮釋多部精彩絕倫的電影角色，其熱愛挑戰的大膽氣質，與充滿冒險精神的Santos de Cartier腕錶相符，成為此系列的形象大使。Santos de Cartier錶款是路易卡地亞於1904年為巴西飛行員好友亞伯特山度士杜蒙所設計，當時的懷錶的廓形均為圓形，而卡地亞卻首次為腕錶配備方形錶盤，並將一貫隱藏於錶內的螺絲開始顯露在外，成為此系列專屬的美學風格。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲巴西飛行員亞伯特山度士杜蒙向路易卡地亞建議，催生出Santos腕錶。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲美國知名演員傑克葛倫霍是卡地亞Santos de Cartier形象大使。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲卡地亞將一貫隱藏於錶內的螺絲顯露在外，成為Santos de Cartier腕錶專屬的美學風格。

義大利國寶配氣質錶款
義大利國寶級尤物莫妮卡貝魯奇，集性感與優雅氣質於一身，和她所戴的卡地亞Tank腕錶相得益彰。1917年路易卡地亞從俯瞰坦克獲得啟發，將其輪廓運用在腕錶設計中，創造出猶如履帶的兩側垂直平行錶耳、錶殼神似坦克車身的Tank腕錶，以簡潔線條重新定義腕錶造型，成為跨世紀依然雋永的氣質之作。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲義大利女星莫妮卡貝魯奇佩戴Tank腕錶展現俐落美感，

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲Tank腕錶以簡潔線條重新定義腕錶造型。

莫妮卡貝魯琪大聲說愛
莫妮卡・貝魯奇的自信風采無與倫比，她積極宣揚「愛自己」的信念，鼓舞新世代女性，恰好與卡地亞LOVE系列的精神不謀而合。誕生於1970年代紐約的LOVE手環出自Aldo Cipullo的設計，巧妙結合兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，點綴螺絲圖案流露時髦氣息，不僅常作為情侶間愛的信物，也是展現自信風格的完美配飾。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲設計師Aldo Cipullo於1970年代紐約創作LOVE與Juste un Clou手環。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲風格獨具的LOVE手環成為情人愛的信物。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲莫妮卡貝魯奇佩戴LOVE手環，宣揚「愛自己」的信念。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE手環襯托佩戴者的自信風采。

打破常規，「釘」義專屬個人風格
一身黑色褲裝的莫妮卡貝魯琪，只搭配卡地亞的Juste un Clou玫瑰金手環即時髦有型，盡顯女神氣勢。迷人魅力同樣源自設計師Aldo Cipullo於1970年為卡地亞紐約悉心設計，將看似平凡簡單的螺釘幻化為珠寶珍品，手環線條簡潔俐落、比例和諧，橢圓形環身可完美貼合手腕。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲莫妮卡貝魯琪以帥氣褲裝搭配Juste un Clou手環。

▲▼Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞將一枚簡單的螺釘幻化為珠寶創作Juste un Clou手環。
 

關鍵字：

卡地亞, Cartier

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