6款「綠色好設計」太時髦！彩色網袋、隨行口罩手帶少女心招架不住

實習記者施至真／綜合報導

永續環保是近年世界各國都在倡導的全民運動，為了響應議題，不少品牌紛紛推出「減塑生活、環境友善、永續時尚」等新興理念，從產品原料、製作過程到包裝都堅持使用對地球最友善的方式，讓消費者買到既環保又設計感十足的日常用品，今天就精選了6款超有創意的日常用品，共同為「綠色生活」做努力吧。

Junes Everyday環保托特包

你也有出門自備購物袋的習慣嗎？美國的環保袋品牌Junes，為了增加消費者自備購物袋的意願，推出了一系列色彩繽紛的環保網袋，品牌商品以再生塑膠纖維製成的科技布為面料，搭上簡約、富有設計感的剪裁，無論工作、出差到旅行、購物都適合。除了耐操、好清洗，內層還加上兩個深口袋，能夠輕鬆收納錢包、鑰匙等必需品。

▲從自備環保袋做起，打造綠色永續生活。（圖／Pinkoi提供，下同）

Maron Bouillie 環保購物袋

愛搞怪的朋友也可以參考法國品牌Maron Bouillie的環保袋，以日常飲食為構思，將食材圖樣轉印至由回收塑膠瓶所製成的環保布料上，設計出多款超有創意的環保購物袋，像是以歐式圓麵包製成的弧形托特包，以及加長型蔥袋，只要帶著出門，保證一秒成為最獨特焦點。

LastObject 基本款粉橘套裝

以環保卸妝清潔用品為構思的丹麥品牌LastObject，選用棉纖維、木纖維、環保無毒的PP及TPE材質等作為原料，製成可以重複利用的化妝棉及棉花棒，不僅對環境非常友善，迷你輕巧的設計也方便好攜帶，輕鬆養成彈嫩美肌。

KOZIOL 有機餐具口袋組

為避免一次性餐具對地球的傷害，KOZIOL利用有機植物纖維製成100%可回收的「有機餐具口袋組」，內含湯匙、叉子、刀子等三項日常容易使用到的餐具，輕巧又不佔空間，絕對是通勤上班、出遊都必備的生活良品。

MESH Mask n Go隨行口罩手帶

在口罩不離身的時代，出門在外一定要戴口罩把自己保護好！兼具設計與實用性的「隨行口罩手帶」，可以將口罩快速摺疊成口袋大小收納，或纏繞在手腕、背包上，將口罩的內面與外面隔離，用起來更安心。

Indigo Luna Flares短版瑜珈背心

喜歡運動的女生，可以考慮對環境友善的運動服品牌，這款「Flares短版瑜珈背心」從剪裁設計到親膚材質都無懈可擊，轉身一看還有性感小巧思，穿上它保證能辣翻全場！

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