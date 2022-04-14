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總是賴床、不斷滑手機代表你很焦慮！6個行為自我檢測中了幾個

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文／職場人

暢銷書《原子習慣》曾說明微小習慣能帶來長遠改變，但更重要的是在建立好習慣之前，職場人應該先戒除壞習慣！焦慮其實是源自恐懼和不確定性，常見的焦慮症狀除了急躁易怒、容易疲勞、注意力不集中、輾轉難眠等之外，其實有些看似日常的習慣行為，背後也隱藏了焦慮，下列編輯整理了6個行為自我檢測，日常生活中如果你也曾出現下列情況，也許你正患上焦慮而不自知！

焦慮行為自我檢測1：不斷滑手機

▲6個焦慮行為自我檢測。（圖／pixabay，下同）

第1個自我檢測的焦慮行為是「不斷滑手機」，職場人明明工作一整天已經精疲力盡了，但下班回家後第一件事居然是開始滑手機，而且常常滑到忘我，不知不覺就到了睡覺時間？其實有時候我們滑手機並不是真的想獲取資訊，而是想要轉移注意力，連帶的把身心的焦慮和疲憊都轉移。

焦慮行為自我檢測2：長期賴床和失眠

第2個自我檢測的焦慮行為是「長期賴床和失眠」，每日早晨聽到鬧鐘聲響，就感到鬱悶不已，起床上班對你來說是一件極為痛苦的事，而且最惱人的是早起並不會讓你晚上睡得更好，反而失眠才是家常便飯？會有這樣的症狀並不完全是身體造成的睡眠問題，也不一定是環境影響睡眠品質，有時其實是內心的焦慮尚未得到排解，導致我們睡前容易胡思亂想、睡夢中也可能夜有所夢，當睡眠品質降低，早上覺醒當然也不會感到修復、神心氣爽。

焦慮行為自我檢測3：拖延症

第3個自我檢測的焦慮行為是「拖延症」，職場人以為拖延症全是個人工作能力或時間管理不佳而造成的嗎？其實你有沒有發現，當自身處在一個工作壓力極大的環境或氛圍之下，反而特別容易拖延，可能是因為內心焦慮而一再逃避開始動工這件事，也可能是因為焦躁而無法專注執行工作，當工作不順利效率自然下降，拖延也就接踵而來。

焦慮行為自我檢測4：不斷想吃東西

第4個自我檢測的焦慮行為是「不斷想吃東西」，工作壓力大的時候想吃東西、工作沉悶或遇到瓶頸時想吃東西，就連無聊的時候也會想吃東西，職場人也常如此嗎？明明肚子還不餓，但似乎忍不住嘴饞，有時並不是因為貪吃或真的嘴饞，而是被你忽略的「焦慮」在向身體反映抗議。舉例來說，當你吃甜食後感到愉悅，這就是你大腦感受到的獎勵。唯一能夠永久改變習慣的方法，就是更新你的大腦獎勵系統，讓大腦徹底明白「不吃甜食」的價值高於「吃甜食」的價值，就能幫助戒掉一焦慮就想吃東西的習慣。

焦慮行為自我檢測5：想喝酒、吸菸

第5個自我檢測的焦慮行為是「想喝酒、吸菸」，除了上述所說的不斷想吃東西這個行為之外，日常一些壞習慣其實也和焦慮習習相關，如果職場人可以找出觸發焦慮的刺激源，就可以幫助戒除這些有害行為。

焦慮行為自我檢測6：鬱悶不已

第6個自我檢測的焦慮行為是「鬱悶不已」，內心冥冥之中有一股「悶」感，卻因為每日忙碌的行程令你長期忽略它，雖然職場人每天還是按部就班地把份內之事完成，一天下來也會有開心的片刻，不過那股鬱悶並沒有因此消失，最容易觸發的時機點其實是在「每天早上起床」，比如你會覺得很無力、莫名感到擔憂、想哭卻不知道原因等，這些習以為常的行為、感受或習慣其實都隱藏著焦慮在裡頭。

《鬆綁你的焦慮習慣》這一本書指出，唯有看見隱藏在壞習慣背後的焦慮，才能從根源徹底消除焦慮，這也是為什麼職場人感到壓力疲憊、情緒不佳時，雖然可以短暫找其他娛樂之事轉移注意力，但每隔一段時日那種鬱悶的無力感又會湧上心頭，那是因為你從未真正消除過它！如果你也想釐清自己的焦慮習慣迴圈，了解為什麼自己會被困在擔憂與恐懼的循環之中，可以參考《鬆綁你的焦慮習慣》這本書，學會如何利用大腦的獎勵網絡來擺脫這個惡性循環！

Source：《鬆綁你的焦慮習慣》

【延伸閱讀】

「5種拖延症類型」完美主義＆自信才是最大的敵人

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 焦慮, 工作, 職場

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