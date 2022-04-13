「最辣孕婦」蕾哈娜透視蕾絲裝尺度太逼人！裸身泡澡靠泡泡遮點

記者王則絲／台北報導

樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）與饒舌歌手A$AP的孩子即將出世，近期蕾哈娜經常曬出巨肚出席各大場合，被封為「全球最辣孕婦」。於卸貨之前，蕾哈娜更祭出大絕招，直接登上《VOGUE》5月號封面曬肚，全身透視的紅色蕾絲裝尺度逼人，另一裸身泡澡畫面還僅靠泡泡遮點，讓巨肚浮出，又狂又美，辣翻全網。

蕾哈娜於一月底公開懷孕消息後，便經常大方頂著孕肚公開亮相，尤其是先前時裝周期間，蕾哈娜的造型一套比一套更辣，高調曬肚行徑加上時髦的風格，讓她懷孕後更常成為媒體們的焦點。

「最辣孕婦」蕾哈娜目前肚子已經非常的大，預估不久後就能卸貨，在這之前，蕾哈娜登上《VOGUE》5月號封面，並以「Oh！Baby」為標題，華麗曬肚造型連發，她一連換上超多套造型，包括ALAÏA的緊身紅色蕾絲裝，將孕婦美麗的身形完整呈現，令人驚艷；她也延續孕期經典的「正面全空」穿搭方式，僅穿著內褲演繹Marc Jacobs的棉被外套。

本次超火辣的寫真系列，其中尺度最大的則是裸身出鏡的泡澡場景，愜意躺在浴缸中的蕾哈娜，身前僅以泡泡遮點，並讓巨肚浮出水面成為畫面視線焦點。每一張造型都極美，凸顯女人孕育新生命時美妙的身體變化，對蕾哈娜來說這將是具有特別紀念價值的一組孕婦寫真。

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