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女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」！加碼3款小仙女款約會必勝

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實習記者施至真／綜合報導

除了保養護膚、按摩SPA外，有不少女生也喜歡做美甲，舞動雙手露出亮麗指甲，自己看了心情好還能閃爆姐妹們的眼睛，不過男女眼光大不同，一名男大生在Dcard以「直男看不懂的三種美甲款式」為題發文，表示「雖然女友開心，我就開心，但這3款真的讓人看不懂！」

原PO提到，對於女友喜歡做美甲，本身沒什麼意見，畢竟是花她自己的錢，並且看到女友開心自己也很開心，但是近年流行的美甲款式，卻讓人越來越看不懂。舉例像是小紅書超夯的「法式指尖留白美甲」，雖然近看款式特殊，但遠看卻像是指甲留太長，甚至誤以為是被立可白塗到，另外，炫彩會反射光的「幻彩冰塊款」，看上去不會很醜，但會使指甲形狀看起來不規則，讓人忍不住一直瞄。

▲女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」。（圖／翻攝IG@ohh.nail）

▲法式美甲和冰塊美甲讓男生無法理解。（圖／翻攝小紅書@詹妮阿姨，@一口小陳）

不過真正讓原PO問號的，是女友近期被網路上燒到的「水晶透明款」，表示：「這真的超乎我的理解了，這到底是什麼？？？超像保麗龍膠葛在指甲上」並對網友發問，真的有女生覺得這種款式很好看嗎，還是真的是直男看不懂的問題？超爆笑的發文，讓網友紛紛留言分享「身為女生的我也看不懂，所以你是正常的」、「修但幾勒最後一款是怎啦！」、「保麗龍好北爛哈哈哈哈哈，差點就要認同你了」、「最後那款還以為是指甲卡垢」。

▲女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」。（圖／翻攝IG@ohh.nail）

▲水晶透明指甲讓男友直呼「超像保麗龍膠葛在指甲上」。（圖／翻攝Dcard）

除了原PO提到的3款之外，網友還提及「裸色、藕色」也被形容像是灰指甲，而夢幻的「紫色漸層」則是指甲瘀青，近幾年流行的「金屬光」也被說是鋼鐵指甲，讓不少女網友哭笑不得。

▲女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」。（圖／翻攝IG@ohh.nail）

▲藕色和金屬光美甲一樣被說難理解。（圖／翻攝小紅書@紫格Chez，@嚶嚶記事本）

今天也盤點了3款「直男也看得懂」的造型美甲，讓姐妹們下次問男友好看嗎？絕對不會得到「無言」的結局。

1. 跳色+暈染漸層

如果認為單色美甲沒有造型感，不妨考慮使用「跳色+暈染漸層」的效果，除了每隻手指的暈染紋路不同，非常特殊之外，只要舞動手指還能散發出仙女般的氣質，怎麼看都不會膩！

▲女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」。（圖／翻攝IG@ohh.nail）

▲跳色+暈染漸層，秀出手指超氣質。（圖／翻攝IG@ohh.nail）

2. 簡約線性&色塊

在甲面畫上簡單的線性元素和不規則色塊，看起來藝術感十足，不僅小巧可愛，還不會顯得圖案太凌亂，不過這種款式的顏色還是必須慎選，如果選到白底黑線，很可能會讓人以為指甲被奇異筆畫到。

▲女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」。（圖／翻攝IG@ohh.nail）

▲線性和色塊一樣可愛動人。（圖／翻攝小紅書@Aloofˍ，@sorbet.）

▲女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」。（圖／實習記者施至真攝）

▲黑白配色容易讓人誤以為是塗了立可白與奇異筆。（圖／實習記者施至真攝）

3. 單色+小圖案

簡單的圖案果然是王道，這款在單色底色上加入紅黑小花的款式，可愛且大方，無論少女、熟女都適合，還能和媽媽一起做個母女款，實在讓人太心動了！

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關鍵字：

美甲, 指甲, 造型美甲, Nail, 光療, 美甲彩繪

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