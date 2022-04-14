fb ig video ETtoday search mobile

Jessica用「衛衣多穿」抵擋春天氣溫變化！隨興披肩、綁腰都必學

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

春天的氣溫乍暖還寒，尤其到了晚上還是會覺得涼涼的，前少時成員Jessica在陸綜《乘風破浪姐姐3》上班造型中，用一招「衛衣多穿」，替大家解決出門不知道如何決定穿搭的煩惱，只見她先是以同配色T恤造型，將衛衣當作配件隨意披上身，也以綁在腰上的方式搭配，輕鬆打造多樣休閒風格，在展現時尚力之餘，變天時也能增添身體暖度。

當不知道如何下手穿搭時，選擇「同配色」就絕對不會出錯！Jessica穿著與T恤 Logo同配色的水藍色衛衣，彷彿裙裝的Oversize尺寸，襯得她更加甜美，搭配深藍色緊身內搭呼應配色，也不忘以白襪包覆，在視覺上打造比例延伸的效果，最後用格紋髮式收尾，讓整體造型不會太過休閒，依舊散發她原先優雅氣質。

類似搭配，Jessica也有用粉嫩色彩來碰撞暗色系，讓造型變得更加活潑，只見她穿SUPREME與CDG聯名T恤，依照Logo配色來選搭黑色衛衣當披肩，而T恤的白色部分，也讓粉色內搭褲在搭配上不會看起來太過突兀，反而更加清新，髮型上Jessica則直接以高馬尾出鏡，輕鬆展現適合春夏的涼爽穿搭。

另外，直接在將衛衣繫上腰，同樣也能為造型帶來豐富變化，只見Jessica運用擅長的One Tone方式搭配粉紫色短版上衣與運動長褲，綁在腰際的白色衛衣瞬間點綴整體，看似率性的氛圍，Jessica巧妙用可愛的雙馬尾注入一抹甜美。事實上，同樣方式Lisa也曾搭配過，從寒冷的巴黎轉到溫暖的泰國，Lisa把原先穿在身上的CELINE帽T，改成綁上腰身增加層次感，甚至換穿短版上衣運用小心機曬出性感馬甲川字。

▲Jessica、Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica、Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa抵達泰國機場後改穿短版上衣「炫腹」。（圖 / 翻攝微博）

►Tiffany跨海撞衫楊冪！連髮型都一樣　她「拉領口」狂洩香肩

►《二十五，二十一》金泰梨頂逆齡瀏海披白紗　31歲完美狀態根本少女
 

關鍵字：

Jessica, 乘風破浪姐姐3

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 日清推出「泡麵牙線」顛覆想像！　用麵條剃牙竟還有4種口味能選 好髮質靠「洗出來」！口碑洗髮精出列，洗後蓬鬆又紓壓 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛 莉莉柯林斯老氣盤髮成敗筆　「艾蜜莉」造型踢鐵板靠美腿撐場 YouTuber妙栗教你用「平價品牌」穿成文青　每套都像從日雜走出

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面