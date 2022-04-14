Jessica用「衛衣多穿」抵擋春天氣溫變化！隨興披肩、綁腰都必學

記者王蓁蓁 / 台北報導

春天的氣溫乍暖還寒，尤其到了晚上還是會覺得涼涼的，前少時成員Jessica在陸綜《乘風破浪姐姐3》上班造型中，用一招「衛衣多穿」，替大家解決出門不知道如何決定穿搭的煩惱，只見她先是以同配色T恤造型，將衛衣當作配件隨意披上身，也以綁在腰上的方式搭配，輕鬆打造多樣休閒風格，在展現時尚力之餘，變天時也能增添身體暖度。

當不知道如何下手穿搭時，選擇「同配色」就絕對不會出錯！Jessica穿著與T恤 Logo同配色的水藍色衛衣，彷彿裙裝的Oversize尺寸，襯得她更加甜美，搭配深藍色緊身內搭呼應配色，也不忘以白襪包覆，在視覺上打造比例延伸的效果，最後用格紋髮式收尾，讓整體造型不會太過休閒，依舊散發她原先優雅氣質。

類似搭配，Jessica也有用粉嫩色彩來碰撞暗色系，讓造型變得更加活潑，只見她穿SUPREME與CDG聯名T恤，依照Logo配色來選搭黑色衛衣當披肩，而T恤的白色部分，也讓粉色內搭褲在搭配上不會看起來太過突兀，反而更加清新，髮型上Jessica則直接以高馬尾出鏡，輕鬆展現適合春夏的涼爽穿搭。

另外，直接在將衛衣繫上腰，同樣也能為造型帶來豐富變化，只見Jessica運用擅長的One Tone方式搭配粉紫色短版上衣與運動長褲，綁在腰際的白色衛衣瞬間點綴整體，看似率性的氛圍，Jessica巧妙用可愛的雙馬尾注入一抹甜美。事實上，同樣方式Lisa也曾搭配過，從寒冷的巴黎轉到溫暖的泰國，Lisa把原先穿在身上的CELINE帽T，改成綁上腰身增加層次感，甚至換穿短版上衣運用小心機曬出性感馬甲川字。

▲Lisa抵達泰國機場後改穿短版上衣「炫腹」。（圖 / 翻攝微博）

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