孫藝真、金泰希40歲後更美了！5個「凍齡秘技」快把老公熬成爹

實習記者施至真／綜合報導

女人踏入40歲之後，面對人生、愛情與事業都有全新的探索與覺醒，今天要從3位韓國女星身上盤點5項「美魔女養成秘技」，一起發掘她們越長越年輕的逆齡關鍵，除了運動保健、健康飲食之外，對生活充滿熱情更是她們令人抵擋不住的光采魅力來源。

1.美魔女就靠緊實身材

還記得當年哭倒一票觀眾的《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》嗎？金泰希演出因車禍死亡的鬼媽媽，事實上，當時她才剛生完二胎不久，卻依舊維持著緊實的仙女身材，靠的就是每周規律的瑜珈運動，透過伸展來加強身體線條，同時訓練身體各部位肌肉。除了瑜伽之外，也可以利用快走、游泳並搭配重訓來強化肌耐力，改善鬆弛、橘皮超有感。

2.長髮豐盈超顯嫩

有「氧氣美女」之稱的韓國女星李英愛，年過50依舊看起來閃耀動人，原因就是她保養有佳的秀髮及豐盈髮量。隨著年齡增長、膠原蛋白流失、養分供給不足、壓力大等因素，容易出現掉髮問題，許多女生上了年紀後，會追求方便整理而剪去長髮。然而仔細觀察，會發現多數被稱為美魔女的明星，都留著一頭秀麗長髮，因此各位姊姊、媽媽，在保養肌膚的同時，也別忘了好好修護頭髮。

3.放鬆心情養成好氣色

日前完婚的孫藝真和玄彬，婚禮照一釋出，馬上被網友盛讚「美到超越偶像劇」，除了天生的俊俏美顏，讓孫藝真美不勝收的關鍵就是好氣色！除了堅持運動和清淡飲食，孫藝真也告訴女生，其實保持好心情、放輕鬆也是養成好身材和氣色的關鍵。

4.顏色豐富的原型食物

隨著年齡增長，身體代謝不如年輕人快速，因此飲食習慣就非常重要囉，除了少吃油炸類、甜點零食等加工食品，選擇顏色多元的原型食物，才能為身體補充豐富的抗氧化劑，例如花青素、薑黃素、葉綠素等。

5.心境開闊、不糾結是逆齡關鍵

想要看起來年輕有活力，除了外在保養和身體健康，開闊、不糾結心境更能讓你在生活中尋找到更多的快樂，可以多與人交談互動，來減緩壓抑心情並開闊視野，面對任何事更不要一昧鑽牛角尖，而是分析問題並找到解決辦法，才是維護心理健康最有效的方法。

▲養成健康身體和心態，就是女人40歲後最重要的事。（圖／翻攝IG@yejinhand，@kimtaehee99）

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