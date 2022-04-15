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撕開「情緒」的負面標籤　有時候它只是想告訴你自己怎麼了

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▲不把「情緒」貼上負面標籤。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

▲試著理解「情緒」與自己對話。（圖／翻攝免費圖庫pexels，下同）

文／女子學

「你看你又來了！」「你怎麼那麼愛生氣啊！」這類的回應常出現是他人與自己的對話中嗎？在遇到某些事時，我們總是很輕易地就產生情緒波動，但對於為何會這樣，也說不出個所以然，因此被貼上「情緒化」的標籤後，只覺得自己頗是委屈，愈是想要解釋，卻愈是讓情況失控，因為對方只覺得這是在找藉口，所以我們的情緒就一發不可收拾，到了無法挽回的地步。

有時候「情緒」是想告訴你自己怎麼了

▲不把「情緒」貼上負面標籤。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

有些人為了讓他人覺得自己是個成熟的人，所以極力地忍耐壓抑因某事引起的負面情緒，就算已經踩到自己的底線，還是想裝得若無其事；也有些人用自己的原則去看待事情，只要對方不認同自己認為的「對」，就一定要爭得你死我活，只想證明自己說的沒錯。前者是不重視自己的情緒，心裡明明就很不舒服，還是視而不見，到最後也騙過自己，好像這樣下去也沒有關係，後者則是過於重視自己的情緒，讓人覺得難溝通，導致人際關係不佳。

不管是隱忍還是據理力爭都不能為我們帶來好的結果。其實學會好好地表達情緒，透過「說明」讓對方知道我們當下的感覺是怎樣的，而不是怕影響人際關係，就可以讓人肆無忌憚地侵害自己的界限，更不要被生氣謾罵支配，因為發完脾氣之後，不但不能解決問題，反而也會讓自己感到煩悶，想著：「怎麼情緒又上來了。」

▲不把「情緒」貼上負面標籤。（圖／翻攝免費圖庫pexels）

「情緒」是每個人與生俱來的自然反應，無論是正向或負面，它們都是中性的，只是我們都用自己的想法去定義它是對是錯。當我們有負面情緒時，其實它正在告訴我們，在事情發生那一刻自己的心理狀態，以生氣來講，它會出現的原因有很多，像是某些事情的發展沒有按著自己的計畫走、個人能力被否定或是覺得對方怎麼會不懂我呢？種種都是讓我們走向情緒化的起點。

我們在與別人討論事情或只是與人聊天的時候，「偏執己見」是常有的，但也因為各自都想讓對方認同自己的「對」，所以就會忽略掉每個人都會有自己認為的「對」，可是為什麼會這樣呢？可能是被否定的感覺實在是太不好受了，以致有的人就把「爭贏」認為是被認同了，事實上這樣的方式，只會把自己從人際關係中推得更遠，別人也不想跟你相處。

每個人的價值觀是不同的，我們無法勉強他人一定要接受某些事，也許可以練習盡量去「同理」，試著去看見對方背負的原因，可以想想，如果對方也這樣對待我們，那種感覺是不是很好呢？

情緒是會無聲無息地就突然出現，出於自我防衛的本能，我們總會想馬上反應，畢竟要控制情緒談何容易。所以，與其去控制情緒，不如試著去理解情緒產生的背後原因是什麼，然後去傳達自己的真實感受，讓對方了解為何會有這樣的情緒反應，才是最重要的。

延伸閱讀：

從焦慮依附性格剖析缺乏安全感的原因：試著溫和表達自己的情緒

控制不住怒氣，隨時都像瓦斯彈？4 個練習方法調適，穩定瞬間情緒

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

表達, 負面情緒, 吵架, 情緒化, 抒發, 女子愛分享, 心靈勵志

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