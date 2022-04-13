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Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie日前現身韓國仁川機場，頂著新染的鮮亮橘髮色露面，她身上穿著黃色針織衫可愛又有特色，不過下半身搭配的緊身黑褲，卻是讓她「下半身顯腫」，難得出現了穿搭失誤，網友們不留情面點出：「看起來五五身」、「原來明星也有假胯寬。」

Jennie近日於IG曝光了全新髮色，整頭的橘黃色淺髮高調且亮眼，新造型短時間內便狂吸千萬讚。

而11日現身機場，為染了新髮色後首次亮相，Jennie穿著RECTO的黃色針織外套來呼應頭上的亮橘髮，彎曲線條的開襟設計相當有趣俏皮，襯托她私下前衛可愛的時尚品味，身為人間香奈兒，機場穿搭中當然少不了香奈兒單品，包括身後的後背包，以及白色珍珠蝴蝶結腰帶都是。

只不過這回Jennie下身搭配的緊身黑褲，並沒有特別起到修身作用，從機場生圖來看，許多網友認為不只是看起來五五身，比例有些失調，還讓腿部線條走位，使下半身顯得比平時臃腫，腳踩的MM6娃娃鞋也搭配得不好。因此關於Jennie這次機場造型評價很兩極，「Jennie美得像朵春天的小花花」、「誘惑小橘貓」、「下半身好顯腫」、「頭髮其實不太適合，人顯黃了」、「原來明星也有假胯寬。」

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關鍵字：

Jennie, 機場穿搭, 失誤, 新髮色

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