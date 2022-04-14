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拋開時間不夠用的迷思！學習「配合」而非「掌控」　

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文／女子學

你是生產力信徒嗎？又或者我們早已是生產力信徒而不自知。在工作、生活上總有許多我們認為處理不完的事情，解決掉一件，另一件又會出現，甚至是連帶相關的瑣事，也因如此，我們總覺得時間一直不夠用，好想一天有四十八小時，渴望有更多的時間能讓我們運用。

學習如何配合時間，而不是試圖掌控時間

▲拋開時間不夠用的迷思。（圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲學習如何配合時間，而不是試圖掌控時間。（圖／翻攝免費圖庫Pexels，下同）

會「忙碌」是來自於我們想要「生活著」，可久而久之，這個初衷開始變質了，荒腔走板地把自己變成工作機器，滿腦子只想把待辦清單上的事項一一劃去，卻又不時地加上更多被要求處理的事，就這樣不斷循環。而更可怕的是，我們還沒意識到這些事情本身是不是合理？反過來逼迫自己要多花時間去做，或要想出妥善利用時間的方式，來增加效率。

奧利佛．柏克曼在《人生4千個禮拜》中就告解自己也是個熱衷於劃去待辦清單的「生產力狂」。他在書中提到了，「效率陷阱最糟糕的地方，在於『質』也會受而影響，你愈是努力塞進每一件事，你用在最沒意義的事情上的的時間，反而會增多。」當我們在「效率陷阱」之中，會覺得趕工時壓力非常大，也逐漸地分不清重要和不太重要的事各是哪些？等到稍微清醒，才發覺自己一直在做不太重要的事務，而急忙地轉做原本該做的重要事，最後交出的品質只能說是普通。

我們會答應替每件事挪出時間來處理，是因為這樣就不用做出困難的選擇，更是藉由「分心」來拖延，以免要去面對經歷失敗帶來的挫折感，就像尼采說的：「匆忙度日是共通現象的原因在於，每個人都在逃離自己。」柏克曼認為這都是我們無法面對「人生有其局限」這個事實，其實我們能做的是去配合時間，而不是試圖管理時間。

專注當下，別把心思放在未來

▲拋開時間不夠用的迷思。（圖／翻攝免費圖庫Pexels）

當我們把「時間」當成是某種可以掌控的事物時，我們會執著於「妥善利用時間」，但這樣的方式反讓我們很有負擔地在「過」每一天，只有這樣才能安然抵達更好的未來。把心思放在未來，反而會忽略當下的自己在哪裡，也錯過人生真正有價值的時刻。

「人生不過是一連串的現在，最後是死亡。」柏克曼認為人們大概永遠不會來到每件事都感到完美的一刻，所以建議別再將自己存在的「真正意義」一直延遲到未來，現在就可以投入自己的生活。雖說「活在當下」，卻不是要你刻意而為，太過努力想「活在當下」就會變成「試圖讓這刻成真」的手段，只會適得其反，有的只是一種彆扭又讓人不舒服的感受，因為事實上，也許就像柏克曼所下的註解，「更活在當下的意思，或許只是你終於明白自己別無選擇，只能存在於此時此刻。」

延伸閱讀：

時間總是不夠用？跳脫「效率陷阱」擺脫工作帶來的窒息感，創造你自己的最佳狀態！

時間管理５訣竅！輕鬆讓工作事半功倍，為自己留下生活空間

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

生活, 效率, 時間, 人生, 女子愛分享, 女人觀點

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