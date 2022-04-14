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YouTuber妙栗教你用「平價品牌」穿成文青　每套都像從日雜走出

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

「日系穿搭」一直是獨樹一幟的不敗風格，由於台灣跟日本女生同樣為亞洲體型，因此相較於歐美風格也更加容易駕馭，但是想要穿出一眼就讓人聯想到日系穿搭的話，還是需要花一些心思。曾在日本留學的穿搭 YouTuber「妙栗」就深諳日系穿搭，而且都是用能夠無痛入手的平價品牌 GU、UNIQLO、MUJI、QUEEN SHOP 等等來做搭配，非常適合女大生、小資女學起來，以下 Dappei 就整理了 #日系穿搭關鍵字，下次出遊照就能拍出日雜般的 OOTD！

#長版

說到日系穿搭，第一個聯想到的就是飄逸的感覺，而長版單品則是最適合製造仙氣的完美單品，長版襯衫、長版連身洋裝都時常出現於日系穿搭。除了直接單穿，妙栗會將長版上衣搭配長褲，可以將其自然垂放，如此視覺上會變得碩長，就能有顯高的效果；或者繫上腰帶顯出腰線則能有顯瘦效果。如果是長版襯衫，可以學習妙栗只扣上半部，走動時讓下身隨著襯衫開襟若隱若現，穿搭會更加有趣。

▲曾在日本留學的穿搭YouTuber「妙栗」。（圖／IG@妙栗，下同）

#層次

層次也是日系穿搭另一大重點，利用單品疊穿出不同的趣味性，營造豐富的視覺效果，像是這套襯衫x休閒褲雖然是基本組合，但加上一件背心就能巧妙的看起來很懂穿，又或比起單穿一件式長洋，外面同樣再罩上一件長版，就能讓目光在你身上停留更久。

#領巾 #領片

日系穿搭予人氣質優雅的形象，領巾便是熱門配件之一，妙栗時常搭配領巾出鏡，如果穿搭較較樸素時，可以選擇花紋的聚焦；若穿搭已經很多圖樣的話，可以選擇素面亮色製造亮點。近來日本型人也人手一件領片，造型感馬上大大加分！

#條紋 #格紋 #大地色

逛日牌無印良品的時候會發現，衣著品項總是圍繞著 #條紋 #格紋 #大地色 這三個關鍵字，簡約但是經典不敗，永遠可以讓你輕鬆成為知性代名詞，記得小格紋跟細條紋會更有日系的細膩，而且永不退流行的特質也很值得入手！

#飾品

日系穿搭低調不張揚卻非常耐看，其中的關鍵之一就是飾品，簡單中卻藏滿細節，日系穿搭較為秀氣，所以飾品可以選擇小而巧的金 / 銀飾，穿搭馬上升級，一看再看依然耐人尋味。

Dappei 結語：

妙栗每套穿搭都有種日本卡通的感覺，可愛到不行，忍不住會露出姨母笑，但搭編覺得最厲害的是妙栗一件單品可以搭出很多種 OOTD，而且都是我們時常購買的品牌，絕對值得無懸念按下追蹤！

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文字編輯：Sofie 

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, youtuber, 妙栗, 穿搭

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