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神秘長春花藍最對味！4類型手機桌布分享　找回對生活的熱情

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文／女子學

Pantone 是全球知名的色彩研究權威機構，每年都會調查流行趨勢來票選出代表該年度的色彩，而 2022 年被選為代表色的就是長春花藍（PANTONE 17-3938 Very Peri），在冷調的紫藍色中帶有活潑的紫紅色基調，展現無憂無慮且大膽的氣質，在這樣帶有神秘且耐人尋味的色彩之中，亦可激發我們對事物的好奇心，帶著溫暖且快樂的心情擁抱這世界更多的面向與可能。

1. 純色系

▲Very Peri 長春花藍。（圖／翻攝Pinterest）

▲Very Peri 長春花藍。（圖／翻攝Pinterest，下同）

高飽和度色塊視覺感強，純粹的色塊風格透過交錯拼貼，完整且直率的展現了色彩魅力，帶給人更深刻且強烈的感受，而長春花藍的融合了藍色沉穩與紅色熱情，展現出生命的更多可能性。

2. 抽象系

▲Very Peri 長春花藍。（圖／翻攝Pinterest）

簡單抽象圖樣透過光影折射，不過於強烈的表達特色，而是以間接的方式展現溫暖、柔和，雖然是靜態的圖像，卻帶有柔軟的動態感，更能細細品味色彩中的層次，展現出的氛圍也更加耐人尋味。

3. 自然系

▲Very Peri 長春花藍。（圖／翻攝Pinterest）

長春花藍於自然系的展現更有說服力，以藍色調的寧靜作為底蘊，摻入紅色調的熱烈，正是大自然帶給我們的感受，在遼闊的世界之中，所有生命盡己所能的展現自己的熱情，讓人對世上任何的可能性都充滿期待。

4. 室內風格系

▲Very Peri 長春花藍。（圖／翻攝Pinterest）

年度流行色彩不單單只能用在穿搭單品上，亦可用在室內設計中，更大範圍的色彩可以改變整個空間氛圍，即便只是用在手機桌布上，這種立體的空間感也能更具體的帶給人對於色彩的感受度。

這兩年來因為疫情肆虐，使全世界不論是國家的經濟、社會制度到個人生活都受到重大影響，而長春花藍的出現代表了世界即將重生，讓這個充滿生命力與好奇心的色彩，帶領我們找回屬於對生活的熱情與希望，將自然界中源源不斷的變數轉為期待，敞開心胸改寫生命的新視野。

延伸閱讀：

隨時隨地轉換心情！6 色系手機桌布分享：讓繽紛的色彩為生活加點新氣象

手機桌布隱藏潛在性格：把情人設成背景圖片是專情、桌面是寵物則代表講義氣？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

世界, 生命, tone, pan, 年度, 潮流時尚

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