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《華燈》章廣辰認有心上人　默默備禮當暖男

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記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）今發表2022年度新作，由《華燈初上》飾演「阿達」李健達的男星章廣辰示範主打的Multifort先鋒系列鏤空錶，他第一次戴上機械錶覺得很新鮮，表示希望能有能力學楊祐寧收藏一只屬於自己年份的錶款，他笑著說：「祐哥只能推坑我卡通錶，他有考慮我的能力。」他接著自招有心儀的人，目前「友達以上、戀人未滿」，希望朝交往方向發展。

▲▼MIDO章廣辰 。（圖／公關照）

▲章廣辰佩戴MIDO年度主打的Multifort先鋒系列鏤空錶，想邁入機械錶世界。（圖／MIDO提供，以下同）

章廣辰大方透露已有心上人，但關於對方是否同為圈內人或年紀，他都語帶保留，雖然目前尚未告白，但他已默默為女方準備所屬生肖的商品想作為生日禮物。若未來成功交往，他表示不走放閃路線，因此不會嘗試穿情侶裝、戴對錶，「我比較低調，怕被認出來」。

▲▼ MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Multifort先鋒系列鏤空腕錶，33,000元。

▲▼ MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO新增綠色面盤的Commander香榭系列經典天文台認證腕錶，40,400元。

今章廣辰戴MIDO Multifort先鋒系列鏤空錶，吸引他踏入機械錶領域的第一步，面盤周圍的日內瓦波紋與鏤空機芯打磨的紋路對齊，讓人聯想到此錶款的靈感來源澳洲雪梨港灣大橋，更令錶迷驚喜的是裝載80小時動力儲存的Nivachron游絲機芯，不僅抗磁、耐衝擊，價格也更為親切，約33,000元起便能擁有鏤空機械錶，極具競爭力；另一招牌Commander Icone香榭系列經典天文台認證腕錶新增綠色面盤款式。此外，品牌首度推出有8種月相顯示的Baroncelli III Smiling Moon永恆系列微笑月相錶，共有錶徑39毫米與33毫米的款式，可組成對錶佩戴。

▲▼ MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Baroncelli III Smiling Moon 永恆系列微笑月相對錶，錶徑39毫米款（左）34,400元，錶徑33毫米款34,400元。

同屬Swatch集團的TISSOT（天梭表）則壯大熱賣的PRX系列，首度推出PRX自動計時碼錶，以「反色熊貓」錶面的款式吸睛，裝載動力儲存60小時的機芯；此外，也新增5款配備35 毫米磨砂精鋼錶殼的PRX石英錶，面盤分別為銀色、藍色、綠色或淺藍色旭日紋，顯得年輕時尚，加上11,300元的親民定價，預料可吸引想邁入瑞士錶世界的年輕族群。

▲▼ MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭表熱賣的PRX系列首度推出自動計時錶，56,200元。（圖／天梭表提供，以下同）

▲▼ MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭表新增錶徑35毫米的石英款，以多彩面盤吸睛，當中包括綠面款，11,300元。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, TISSOT, 天梭表, 章廣辰

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