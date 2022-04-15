網拍御用模特教「穿搭升級小技巧」　OOTD變厲害，馬上被貼上懂穿標籤

文／Dappei

不知道搭黨有沒有這個感覺，很多時候明明差不多的單品組合，但有些人的穿搭看起來就是比較厲害，其實想讓穿搭升級不需要揮霍江山，只要從很多小細節堆砌起來就可以了，這次以各大網拍御用模特 Becky 為例解析「升級小技巧」，她的穿搭相當有自我風格，同時也非常好駕馭，女大生、小資女快點學起來讓 OOTD 變厲害，馬上被貼上懂穿標籤！

顏色玩家

每每在買網拍選色時，總告訴自己這次不能再買黑白灰，但最後一秒還是會敗仗，沈淪在黑白灰的百搭漩渦裡，如果你下定決心想突破自我，那顏色玩家 Becky 絕對是很好的教科書，他的顏色搭配術大致分為以下兩種：

✔ 跳色畫龍點睛

許多人不敢入手百搭色以外的單品，是因為深怕自己無法駕馭，其實不管再奇特的顏色或花紋，只要像 Becky 一樣採取「點睛策略」就能大大降低出錯率，一身單品保持萬用黑白灰或者無彩度的百搭色，並且挑選一個亮色單品加入，如此一來不但能畫龍點睛，且更能聚焦該亮色單品，讓人一眼就被你的搭配吸引！剛開始可以從小面積開始，熟練之後再挑戰大面積，久了你就能加入繽紛穿搭的行列了！

▲顏色搭配術。（圖／IG@Becky，下同）



✔ One Tone 精緻質感

Becky 也很常以同色系穿搭出鏡，只要將同色系的單品組合起來就大功告成！整體視覺上就會非常和諧，即使一身素面也會予人極簡精緻的形象，若覺得素面太無趣，選擇同色系的圖樣或者異材質單品就能做出變化，這個搭配方式不但不需要多加思考，且也會有精心打扮的感受。

小配件的神秘力量

Becky 的穿搭並不複雜，但能夠讓人覺得是穿搭高手的小秘訣之一，就是他適當的加入配件來提升完整度，簡單的像是戒指、腰鍊、帽子等等，進階一點則像圖中將絲巾對折綁在腰間，或者加入小馬甲、腰風讓搭配更豐富，也能強化你想要營造出的風格。

特色單品打破框架

基本款雖然令人愛不釋手，但若是想要打破框架，不妨跟著 Becky 入手幾件設計感單品，加入 OOTD 當中，馬上升等厲害指數，且不用擔心自己駕馭不了， 只要掌握前面提到的守則，身上單品維持基本款，再把設計感單品加入，就能簡單拿回主導權，不讓設計感單品成為一種突兀。

Dappei 結語：

Becky 不但穿搭厲害，人也超可愛討喜，常常有很搞怪的發問超級有趣，有夠欠追蹤，想要突破穿搭一定要追！

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文字編輯：Sofie

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