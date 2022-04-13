林心如耳飾暴露星座控日常　張軒睿身上「一細節」致敬蘇媽媽

記者鮑璿安／高雄報導

Chloé 高雄義享時尚廣場專門店開幕，於今（13日）特別請到林心如、9m88、張軒睿站台延續《華燈》緣分，林心如以白色流蘇裙裝優雅現身，見到張軒睿的絲巾打扮，立刻形容是「向蘇媽媽致敬」。林心如耳間更藏有小心機，耳飾是以她的星座水瓶座元素組成，讓她招認自己都會收看每週運勢。

▲林心如演繹春夏系列白色流蘇風衣搭配長裙 。（圖／品牌提供）

林心如搶逛品牌義享時尚廣場專門店，演繹春夏系列白色流蘇風衣搭配長裙，很有度假氛圍，就連耳上也藏有小心機，耳環來自Zodiac珠寶系列，她表示：「正好戴了我的水瓶座，蠻有造型感的，頭髮梳光，不需要太多配飾就很吸睛。」林心如自認是星座控，每週運勢都有乖乖收看，但不一定會照著做，「有些步驟太麻煩真的沒辦法，我是聽好的不聽壞的，是正能量。」另外，她也很關注本土疫情，坦言近期出席活動會小小緊張，但私下都有做好消毒工作，平常帶孩子出門也格外小心。

▲張軒睿絲巾造型致敬蘇媽媽 。（圖／品牌提供）

張軒睿此次穿著鏤空上衣搭配絲巾，他透露，「我的絲巾其實原本是沒有的，本來要露胸肌，不過我瘦太多沒什麼好露的，而且我蠻喜歡絲綢搭配。」剛說完馬上被林心如虧：「還是你向蘇媽媽致敬？」張軒睿笑回：「這是一個線索。」

▲9m88對時尚很有自己見解 。（圖／品牌提供）

9m88對時尚很有自己見解，她回憶初次接觸品牌是國高中時期，看到輕奢支線See By Chloé就愛上，認為很有女人味，就連今天這套鏤空貼身洋裝也不太像她平時的風格，她表示：「近期喜歡合身的衣服，畢竟30歲了，想要女人味造型，可能一段時間想要嘗試不同風格，穿一些秀腰線的服飾。」

▲Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕 。（圖／品牌提供）

Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕，以復古傢俱來點綴整體店裝給人舒適氛圍，創意總監Gabriela Hearst持續以「環保時尚」為核心思想創作2022春夏系列，林心如、9m88演繹的主打包款Kattie Bag，以頂級光滑小牛皮搭配多層次的手風琴結構組成，成為此次重點包款之一。