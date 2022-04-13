fb ig video ETtoday search mobile

林心如耳飾暴露星座控日常　張軒睿身上「一細節」致敬蘇媽媽

>

記者鮑璿安／高雄報導

Chloé 高雄義享時尚廣場專門店開幕，於今（13日）特別請到林心如、9m88、張軒睿站台延續《華燈》緣分，林心如以白色流蘇裙裝優雅現身，見到張軒睿的絲巾打扮，立刻形容是「向蘇媽媽致敬」。林心如耳間更藏有小心機，耳飾是以她的星座水瓶座元素組成，讓她招認自己都會收看每週運勢。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲林心如演繹春夏系列白色流蘇風衣搭配長裙 。（圖／品牌提供）

林心如搶逛品牌義享時尚廣場專門店，演繹春夏系列白色流蘇風衣搭配長裙，很有度假氛圍，就連耳上也藏有小心機，耳環來自Zodiac珠寶系列，她表示：「正好戴了我的水瓶座，蠻有造型感的，頭髮梳光，不需要太多配飾就很吸睛。」林心如自認是星座控，每週運勢都有乖乖收看，但不一定會照著做，「有些步驟太麻煩真的沒辦法，我是聽好的不聽壞的，是正能量。」另外，她也很關注本土疫情，坦言近期出席活動會小小緊張，但私下都有做好消毒工作，平常帶孩子出門也格外小心。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲張軒睿絲巾造型致敬蘇媽媽 。（圖／品牌提供）

張軒睿此次穿著鏤空上衣搭配絲巾，他透露，「我的絲巾其實原本是沒有的，本來要露胸肌，不過我瘦太多沒什麼好露的，而且我蠻喜歡絲綢搭配。」剛說完馬上被林心如虧：「還是你向蘇媽媽致敬？」張軒睿笑回：「這是一個線索。」

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲9m88對時尚很有自己見解 。（圖／品牌提供）

9m88對時尚很有自己見解，她回憶初次接觸品牌是國高中時期，看到輕奢支線See By Chloé就愛上，認為很有女人味，就連今天這套鏤空貼身洋裝也不太像她平時的風格，她表示：「近期喜歡合身的衣服，畢竟30歲了，想要女人味造型，可能一段時間想要嘗試不同風格，穿一些秀腰線的服飾。」

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕 。（圖／品牌提供）

Chloé高雄義享時尚廣場專賣店開幕，以復古傢俱來點綴整體店裝給人舒適氛圍，創意總監Gabriela Hearst持續以「環保時尚」為核心思想創作2022春夏系列，林心如、9m88演繹的主打包款Kattie Bag，以頂級光滑小牛皮搭配多層次的手風琴結構組成，成為此次重點包款之一。

關鍵字：

林心如, 9m88, 張軒睿, Chloé

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定

歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏

歐陽娜娜撞衫「4千年一遇美女」！同件碎花裙她超高顏值狂贏

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　

曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　

「楊祐寧老婆」歐美風到淑女風全消化　私下3大造型起底難怪能收服成哥 夜深了還睡不著？別再糾結！「5句話」讓你活得更通透 「貝嫂」娶媳巨鑽上身　上億豪宅戴著走當最狂婆婆 楊丞琳哪吒頭炫腹秀「馬甲線」，網驚：根本18歲、怎麼辦到的？ 男人心中默默說NO的「地雷女TOP5」　愛黏TT是大忌 李多熙腿長太驚人！同框友人超吃虧　甜美粉裙「解扣」耍心機 萬里白宮行館一人只要1000元！出房間就是海灘　踏浪超像出國

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面