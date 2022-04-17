fb ig video ETtoday search mobile

金世正光澤直髮、Krystal人魚波浪髮　一支離子夾就能輕鬆完成

>

文／C編

離子夾是很多女孩必備的工具，因為可以用來完成多種髮型，捲瀏海、燙髮尾都很好用，以下就盤點離子夾可以打造的3種髮型，包括韓星Krystai的人魚風格波浪髮、金世正的光澤直髮都沒問題，有了離子夾，不用上髮廊就能天天換髮型。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲SAMPO,聲寶,離子夾,平板夾,夾子。（圖／IG、Her）

▲SAMPO 聲寶 負離子陶瓷離子夾／平板夾，原價1104元、特價988元，點我搶購

1.光澤直髮

▲SAMPO,聲寶,離子夾,平板夾,夾子。（圖／IG、Her）

▲金世正直髮造型也好看。（圖／clean_0828 IG）

很多人會有頭髮毛躁的問題，這時就可以在吹完頭髮之後，使用離子夾把頭髮夾直，在使用的過程中，建議緩慢往下拉，才可以讓頭髮有加熱的時間，讓毛鱗片閉合，這樣頭髮才會又直又順，出現細緻的光澤。

2.人魚公主波浪髮

▲SAMPO,聲寶,離子夾,平板夾,夾子。（圖／IG、Her）

▲Krystal的人魚波浪捲。（圖／vousmevoyez IG）

人魚公主的波浪髮是韓系造型裡面很常見的髮型，建議可以用平板夾從頭頂開始，往內捲出C字、再往下一點、往外捲出C字，這樣交換燙，就可以輕鬆完成令人陶醉的波浪髮，看起來相當時髦又增添髮量。

3.浪漫大捲髮

▲SAMPO,聲寶,離子夾,平板夾,夾子。（圖／IG、Her）

▲朴敏英的浪漫大捲髮。（圖／rachel_mypark IG）

離子夾也可以做出電棒捲等級的大波浪捲髮，先用平板夾夾住一束髮絲，接著把平板夾往內360度旋轉一圈，並且緩滿地往下拉，這樣就可以輕鬆燙出完美的大波浪捲度，完全不需要高深的技巧。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲SAMPO,聲寶,離子夾,平板夾,夾子。（圖／IG、Her）

▲SAMPO 聲寶 負離子陶瓷離子夾／平板夾，原價1104元、特價988元，點我搶購

「Her森森」推出「SAMPO 聲寶 負離子陶瓷離子夾／平板夾」，原價1104元、特價988元，160度到220度的4段溫控設計，80秒快速升溫，以及30分鐘自動斷電系統，用起來方便又安心，絕對要擁有。

關鍵字：

SAMPO, 聲寶, 離子夾, 平板夾, 夾子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主 擴香瓶3大使用秘訣：香味立刻就有、濃淡隨時調整好實用 試・開箱／打造一支專屬自己的「奢華唇膏」　從膏體到外盒都可以自選的唇彩 擠牙膏可以看出你的內在性格！測過的人都說：實在太準！ 皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？ 就是有骨氣！「最不愛巴結人星座」Top3，牡羊太直很吃虧 肚子常不舒服？營養師教「便秘、拉肚子、愛放屁」3大飲食改善法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面