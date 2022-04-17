金世正光澤直髮、Krystal人魚波浪髮　一支離子夾就能輕鬆完成

文／C編

離子夾是很多女孩必備的工具，因為可以用來完成多種髮型，捲瀏海、燙髮尾都很好用，以下就盤點離子夾可以打造的3種髮型，包括韓星Krystai的人魚風格波浪髮、金世正的光澤直髮都沒問題，有了離子夾，不用上髮廊就能天天換髮型。

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1.光澤直髮

▲金世正直髮造型也好看。（圖／clean_0828 IG）



很多人會有頭髮毛躁的問題，這時就可以在吹完頭髮之後，使用離子夾把頭髮夾直，在使用的過程中，建議緩慢往下拉，才可以讓頭髮有加熱的時間，讓毛鱗片閉合，這樣頭髮才會又直又順，出現細緻的光澤。

2.人魚公主波浪髮

▲Krystal的人魚波浪捲。（圖／vousmevoyez IG）

人魚公主的波浪髮是韓系造型裡面很常見的髮型，建議可以用平板夾從頭頂開始，往內捲出C字、再往下一點、往外捲出C字，這樣交換燙，就可以輕鬆完成令人陶醉的波浪髮，看起來相當時髦又增添髮量。

3.浪漫大捲髮

▲朴敏英的浪漫大捲髮。（圖／rachel_mypark IG）

離子夾也可以做出電棒捲等級的大波浪捲髮，先用平板夾夾住一束髮絲，接著把平板夾往內360度旋轉一圈，並且緩滿地往下拉，這樣就可以輕鬆燙出完美的大波浪捲度，完全不需要高深的技巧。

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