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1.6萬坪竹北「豐生活購物中心」明年開　6層樓超高中庭打造美式風格

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▲豐生活購物中心,竹北。（圖／業者提供）

▲豐生活購物中心進駐竹北，即將在明年底開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

繼遠百竹北開幕之後，肯定該竹科住宅新興區域的「含金量」，由豐邑建設打造的近1.6萬坪FUNLIFE豐生活購物中心，也宣布將在2023年第四季對外開幕，其面積約是遠百竹北的6成大，主打美式舊金山都會風融合其他歐洲地區風格，主打新型態超市、親子互動、電影院與主題餐廳，向竹北的年輕小家庭們招手。

FUNLIFE豐生活購物中心近期正式開啟招商，目標客群鎖定尖端科技產業25至49歲的青壯年及小家庭為主，業態業種規劃包含30%餐飲、35%零售、20%娛樂及15%生活體驗，品牌價格採中至中上價位路線。自地下一樓至五樓共6層樓板面積共15,821坪，約有180個品牌進駐，屆時落成將僅次於新竹巨城購物中心、遠百竹北，成為大新竹區第三大的百貨商場。

▲豐生活購物中心,竹北。（圖／業者提供）

而與遠百主打的新竹老街特色區域不同，豐生活採用的是「Urban Terrace（都會裡的戶外陽台）」為主要概念，不但主入口有樓高6層的超氣派大片玻璃，每個樓層還依不同城市風格打造，如一樓以舊金山都市公園自然綠意為基底；二樓則以洛杉磯陽光街頭為概念；三樓用南加州聖地牙哥海岸休閒風格。

▲豐生活購物中心,竹北。（圖／業者提供）

▲豐生活購物中心,竹北。（圖／業者提供）

地下一樓則以馬德里市集氛圍為設計概念，引進新型態超市，不僅讓消費者買生鮮，還提供烹飪課、品酒活動，定期舉行市集等等；四樓餐飲層以巴塞隆納街邊巷弄熱鬧繁忙的景緻設計美食街，讓消費者會有在戶外用餐的錯覺，五樓則是可舉辦音樂會與其他活動的電影院與主題餐廳。

▲豐生活購物中心,竹北。（圖／業者提供）

▲豐生活購物中心,竹北。（圖／業者提供）

業者表示，竹北臨近竹科，近年吸引許多年輕小家庭購房，不但生育比例高，主力客群也相當注重生活品質，歐系、美式風格的賣場，能給消費者更多的新鮮感，並提供1500個車位，預計開幕後每年來客目標達600萬人次，年營業額為40億元。

關鍵字：

竹北, 豐生活

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