美國康寧保鮮盒整組下殺688元　帶便當、當烤盤都好用

文／C編

保鮮盒是不能缺少的廚房好幫手，不但讓食物更易保存，放在冰箱或櫃子裡更能堆疊省空間，整齊又一目了然，「Her森森」推出「美國康寧Snapware超值組合保鮮盒」有3種組合可選，任選一組均一價，原價1260元、特價688元，趕快檢查一下家中的保鮮盒，還缺哪些尺寸、有哪些該汰換了，趁優惠一次購足。

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▲美國康寧 Snapware超值組合保鮮盒，3種組合任選1組均一價，原價1260元、特價688元，點我購買。



這次推出的保鮮盒為玻璃盒身，可以耐熱高達攝氏600度、低溫達負20度，適用於微波爐、烤箱、冷凍庫，可用洗碗機清潔更加方便，此外，上蓋採用不易斷裂的材質，加上可拆式膠條，能避免卡垢。

而且在設計上，採用俄羅斯套娃娃的方式，可以大裝小，收納起來更加方便、不佔空間，不會到處都是收納盒，要用的時候挑選適合的大小即可，採用活動式扣環，可以180度翻轉，輕鬆扣上不易斷裂，上蓋轉角包覆設計，不易缺角。

保鮮盒不僅使用方便，款式更是非常多元，320ml以下適合裝醬料、小配菜、幼兒副食品，400到990ml可以便當、點心或是食物儲存，990ml以上可以用烤盤、大容量儲存，適合多人家庭使用，也有長方、正方或是圓形可以挑選。

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▲美國康寧 Snapware超值組合保鮮盒3款任選均一價，原價1260元、特價688元，點我購買。



「Her森森」推出「美國康寧 Snapware超值組合保鮮盒3款任選均一價」，原價1260元、特價688元，超級划算又實用的保鮮盒，當然要大買一波，帶便當也超級方便。