fb ig video ETtoday search mobile

美國康寧保鮮盒整組下殺688元　帶便當、當烤盤都好用

>

文／C編

保鮮盒是不能缺少的廚房好幫手，不但讓食物更易保存，放在冰箱或櫃子裡更能堆疊省空間，整齊又一目了然，「Her森森」推出「美國康寧Snapware超值組合保鮮盒」有3種組合可選，任選一組均一價，原價1260元、特價688元，趕快檢查一下家中的保鮮盒，還缺哪些尺寸、有哪些該汰換了，趁優惠一次購足。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲康寧,Snapware,美國,保鮮盒,Her森森,。（圖／Her森森）

▲美國康寧 Snapware超值組合保鮮盒，3種組合任選1組均一價，原價1260元、特價688元，點我購買

這次推出的保鮮盒為玻璃盒身，可以耐熱高達攝氏600度、低溫達負20度，適用於微波爐、烤箱、冷凍庫，可用洗碗機清潔更加方便，此外，上蓋採用不易斷裂的材質，加上可拆式膠條，能避免卡垢。

而且在設計上，採用俄羅斯套娃娃的方式，可以大裝小，收納起來更加方便、不佔空間，不會到處都是收納盒，要用的時候挑選適合的大小即可，採用活動式扣環，可以180度翻轉，輕鬆扣上不易斷裂，上蓋轉角包覆設計，不易缺角。

保鮮盒不僅使用方便，款式更是非常多元，320ml以下適合裝醬料、小配菜、幼兒副食品，400到990ml可以便當、點心或是食物儲存，990ml以上可以用烤盤、大容量儲存，適合多人家庭使用，也有長方、正方或是圓形可以挑選。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲康寧,Snapware,美國,保鮮盒,Her森森,。（圖／Her森森）

▲美國康寧 Snapware超值組合保鮮盒3款任選均一價，原價1260元、特價688元，點我購買

「Her森森」推出「美國康寧 Snapware超值組合保鮮盒3款任選均一價」，原價1260元、特價688元，超級划算又實用的保鮮盒，當然要大買一波，帶便當也超級方便。

關鍵字：

康寧, Snapware, 美國, 保鮮盒, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌，常常不知不覺就吃下肚

母親節必送「康乃馨花束」！奶茶色、粉藍色通通有，讓媽媽當一回公主 擴香瓶3大使用秘訣：香味立刻就有、濃淡隨時調整好實用 試・開箱／打造一支專屬自己的「奢華唇膏」　從膏體到外盒都可以自選的唇彩 擠牙膏可以看出你的內在性格！測過的人都說：實在太準！ TWICE Momo「緊身洋」純欲氣息噴發　「她」罕露渾圓胸型粉看傻 林志穎老婆百萬「錶王」對上陶喆妻勞力士　大嫂團聚餐金錶盡出 皮膚科醫師教「正確洗頭方式」　7大清潔護理觀念你知道幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面